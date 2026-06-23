Barbie Vélez reveló que una famosa le escribió a su marido, Lucas Rodríguez: “A las zorras hay que ubicarlas”

Barbie Vélez reveló que una famosa le escribió por Instagram a su marido, Lucas Rodríguez, después de casarse (Video: Instagram)

Durante una charla en el ciclo Storytime de Bondi Live, Barbie Vélez soltó una revelación que dejó a todos en silencio: una figura pública le había mandado mensajes por Instagram a su marido, Lucas Rodríguez, después de que ellos se casaran. La actriz no dio el nombre, pero fue tajante sobre su postura: eligió no hacer nada, porque según ella, lo que importa es cómo reacciona la pareja en esas situaciones.

“Yo me enteré de gente conocida que le mandó mensajes a Lucas por Instagram después de casarme”, arrancó Barbie, ante la reacción inmediata de sus compañeras en el piso. Cuando Alejandra Maglietti le preguntó si se trataba de alguien famosa o simplemente conocida para ella, la actriz fue directa: “Famosa”. El productor del programa intentó afinar la clasificación —“¿Clase A, clase B?“— y Barbie respondió sin dudar: “Clase Z”. La aclaración generó risas, aunque ella misma reconoció que tampoco estaba segura de que la mesa la conociera, porque la persona en cuestión era “de otra onda, de redes”.

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La boda de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se celebró en septiembre de 2021 en Ingeniero Maschwitz con organización de Claudia Villafañe

Lejos de quedarse en el escándalo, Barbie eligió enmarcar el episodio en una reflexión más amplia sobre la vida en pareja. “¿Qué vas a hacer? Eso va a pasar siempre. El tema es cómo se maneja tu marido, tu pareja en ese momento. Porque en mil momentos vos no te vas a ni enterar, él va a ir a un boliche con gente, lo que sea, y vos no vas a estar. Zorras atrevidas va a haber un montón”, dijo con una calma que contrastó con la reacción de su madre, Nazarena Vélez, que estuvo presente en el programa.

Nazarena fue más contundente. “Pará, te casaste, salió en todos lados y la zorra le escribió”, señaló, subrayando el timing del episodio. Y cerró con una frase que se viralizó de inmediato: “Se les hace agua la tanga cuando saben que están casados o en pareja. No me gusta eso. A las zorras hay que ubicarlas”.

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La boda de Barbie y Lucas Rodríguez se realizó en septiembre de 2021 en Ingeniero Maschwitz, con una ceremonia organizada por Claudia Villafañe y una lista de invitados reducida por las restricciones sanitarias de la pandemia. Pero la historia de la propuesta, según contó la propia actriz en el mismo ciclo de Bondi Live, estuvo lejos de ser convencional. Lucas le pidió matrimonio durante unas vacaciones familiares en República Dominicana en 2020 y, presa de los nervios, cometió un olvido que hoy Barbie recuerda entre risas: nunca formuló la pregunta. “Estaba tan nervioso que lo que menos hizo fue hacerme la pregunta. Me decía: ‘Fijate a ver si se te cae el anillo, fijate a ver si está bien el tamaño’”, relató en el mismo ciclo. Fue ella quien tuvo que señalárselo: “Lucas, nunca me propusiste matrimonio”.

La hija de Nazarena Vélez contó el error que cometió su pareja al pedirle casamiento

El nerviosismo de Rodríguez durante aquel día en el Caribe había sido tan evidente que Barbie llegó a pensar lo peor. “Durante todo ese día Lucas estaba tan nervioso que yo pensé que se quería separar”, contó. La explicación llegó después: él estaba coordinando en secreto los detalles de la propuesta con una empleada del hotel, quien se le acercaba a preguntarle cosas justo cuando Barbie estaba cerca, lo que lo ponía todavía más tenso. La anécdota terminó bien, con ambos riendo y el compromiso formalizado, aunque la pregunta oficial la tuvo que impulsar ella misma.

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La charla en Bondi Live también rozó otro capítulo de la vida de Barbie que le genera un dolor que, según sus propias palabras, no cede con el tiempo. Días antes de la emisión en la que habló de los mensajes a Lucas, la actriz se había quebrado en el mismo ciclo al referirse a su ex, Federico Bal, después de que el conductor rememoró públicamente su polémica separación. En 2016, Barbie lo denunció por lesiones agravadas y violencia de género; él presentó una contrademanda por lesiones y amenazas. Ambos fueron sobreseídos, pero las marcas del conflicto permanecen. “Estoy muy angustiada. El fin de semana la pasé como el ort... por una persona que, cuando decide, saca un tema que para mí es dolorosísimo”, dijo Barbie en aquella oportunidad. Y agregó: “Él lo habla desde una impunidad y una soberbia terrible... cuando en mí generó el trauma más grande de mi vida”.