Fio Giménez mostró su departamento tras separarse de Cachete Sierra: tele sobre sillas y un espejo robado al ex

Luego de que la relación llegara a su fin la bailarina se mudó sola e hizo un house tour (Video: Instagram)

Fio Giménez mostró por primera vez su nuevo departamento en redes sociales y el video se convirtió en algo más que un tour de casa: fue una declaración de independencia con humor, sin filtros y con la tele apoyada sobre dos sillas. La bailarina, que terminó su relación de cinco años con Cachete Sierra después de semanas de rumores de crisis, dio así el primer paso público hacia su nueva etapa.

La separación no fue sencilla. Fio y Cachete atravesaron el duelo conviviendo bajo el mismo techo, lo que hizo el proceso considerablemente más difícil. Mudarse sola fue, entonces, mucho más que un cambio de dirección.

PUBLICIDAD

El video arrancó con una advertencia que marcó el tono de todo lo que vino después: “Les voy a mostrar mi nuevo departamento. No juzguen, no juzguen. Estoy muy recién mudada”. Con esa frase, Fio dejó en claro que no iba a ofrecer una postal perfecta, sino algo mucho más real. La primera parada fue el baño, aunque ella misma no encontró una razón lógica para empezar por ahí: “Este es el baño. No sé por qué mostraba el baño”. El espacio apareció apenas en cuadro, funcional y sin mayores detalles, antes de que la cámara siguiera su camino.

Desde el baño, el recorrido continuó por el vestidor, un ambiente con placares de madera oscura y ropa distribuida en perchas y cajones, todavía en proceso de acomodarse. Después llegó la habitación: una cama doble con respaldo tapizado en gris claro, sin tender, con ropa esparcida encima. Las cortinas ya tienen los días contados: “Claramente estas cortinas las voy a cambiar porque no me gustan mucho”.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más comentados del video fue el de la televisión. El aparato aparece apoyado sobre dos sillas tapizadas en gris, contra una pared de tono amarillento, sin soporte ni pared donde colgarlo. Fio lo explicó sin rodeos: “Ya no tengo un hombre macho pecho peludo que me cuelgue los muebles y yo soy una idiota y no lo sé hacer. No me voy a hacer la mujer resolutiva porque la verdad es que no lo sé hacer”.

En el mismo cuarto, junto a la cama, aparecieron un espejo y un perchero con historia propia. “Este espejo y este perchero se lo robé a mi ex. Se lo voy a devolver, sí, ahora no”, dijo, con la misma mezcla de honestidad y humor que atravesó todo el recorrido.

PUBLICIDAD

Fio eligió un departamento con un dormitorio y dos baños

La situación de la televisión se complicó todavía más durante la mudanza. Al llegar al comedor, un ambiente con paredes de azulejo gris y una mesa redonda blanca rodeada de sillas tapizadas en lila, Fio explicó por qué solo dos de las cuatro sillas estaban en su lugar: las otras dos estaban cumpliendo funciones de soporte en la habitación. Y como si eso fuera poco, agregó que durante el traslado la tele original se rompió: “Hoy me compré una tele, porque esa tele se me rompió en la mudanza, me quiero morir. Así que me compré una tele. No sé dónde va a ir porque no tengo ni dónde apoyarla”.

La cocina tuvo el recorrido más breve de todo el tour. Fio la presentó con una sola frase que no dejó lugar a dudas: “Vamos a la parte que menos vamos a utilizar, que es la cocina. Yo la cocina no la voy a usar nunca jamás en la vida”. Y siguió de largo.

PUBLICIDAD

El cierre del recorrido fue el balcón, filmado de noche, con la ciudad como fondo y una amplitud de ventanales que Fio reconoció entre sus puntos favoritos del departamento. Ese rincón le generó más entusiasmo que cualquier otro: “Lo quiero llenar de plantitas, le quiero poner de todo.” Las cortinas de esa zona también entraron en la lista de pendientes: “Estas cortinas también, horrendas. Pero bueno, esto es todo un ventanal grande”.

Para cerrar el video, Fio Giménez convocó a sus seguidoras a sumarse al proceso de transformación del espacio: “Todos los cambios que vaya haciendo se los voy a ir mostrando, las decoraciones”. El pedido de ayuda fue concreto: “Necesito también consejos de, por ejemplo, de qué lado pongo la tele. Son decisiones muy complicadas de tomar para una libriana. Ustedes me van a ayudar”.

PUBLICIDAD