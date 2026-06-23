Teleshow

Fio Giménez mostró su departamento tras separarse de Cachete Sierra: tele sobre sillas y un espejo robado al ex

La bailarina hizo un house tour en sus redes sociales y le pidió consejos a sus seguidores para acomodar su nuevo hogar

Guardar
Google icon

Luego de que la relación llegara a su fin la bailarina se mudó sola e hizo un house tour (Video: Instagram)

Fio Giménez mostró por primera vez su nuevo departamento en redes sociales y el video se convirtió en algo más que un tour de casa: fue una declaración de independencia con humor, sin filtros y con la tele apoyada sobre dos sillas. La bailarina, que terminó su relación de cinco años con Cachete Sierra después de semanas de rumores de crisis, dio así el primer paso público hacia su nueva etapa.

La separación no fue sencilla. Fio y Cachete atravesaron el duelo conviviendo bajo el mismo techo, lo que hizo el proceso considerablemente más difícil. Mudarse sola fue, entonces, mucho más que un cambio de dirección.

PUBLICIDAD

El video arrancó con una advertencia que marcó el tono de todo lo que vino después: “Les voy a mostrar mi nuevo departamento. No juzguen, no juzguen. Estoy muy recién mudada”. Con esa frase, Fio dejó en claro que no iba a ofrecer una postal perfecta, sino algo mucho más real. La primera parada fue el baño, aunque ella misma no encontró una razón lógica para empezar por ahí: “Este es el baño. No sé por qué mostraba el baño”. El espacio apareció apenas en cuadro, funcional y sin mayores detalles, antes de que la cámara siguiera su camino.

Desde el baño, el recorrido continuó por el vestidor, un ambiente con placares de madera oscura y ropa distribuida en perchas y cajones, todavía en proceso de acomodarse. Después llegó la habitación: una cama doble con respaldo tapizado en gris claro, sin tender, con ropa esparcida encima. Las cortinas ya tienen los días contados: “Claramente estas cortinas las voy a cambiar porque no me gustan mucho”.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más comentados del video fue el de la televisión. El aparato aparece apoyado sobre dos sillas tapizadas en gris, contra una pared de tono amarillento, sin soporte ni pared donde colgarlo. Fio lo explicó sin rodeos: “Ya no tengo un hombre macho pecho peludo que me cuelgue los muebles y yo soy una idiota y no lo sé hacer. No me voy a hacer la mujer resolutiva porque la verdad es que no lo sé hacer”.

En el mismo cuarto, junto a la cama, aparecieron un espejo y un perchero con historia propia. “Este espejo y este perchero se lo robé a mi ex. Se lo voy a devolver, sí, ahora no”, dijo, con la misma mezcla de honestidad y humor que atravesó todo el recorrido.

Fio Giménez mostró su departamento tras separarse de Cachete Sierra: “Ya no tengo un hombre macho pecho peludo que me cuelgue los muebles”
Fio eligió un departamento con un dormitorio y dos baños

La situación de la televisión se complicó todavía más durante la mudanza. Al llegar al comedor, un ambiente con paredes de azulejo gris y una mesa redonda blanca rodeada de sillas tapizadas en lila, Fio explicó por qué solo dos de las cuatro sillas estaban en su lugar: las otras dos estaban cumpliendo funciones de soporte en la habitación. Y como si eso fuera poco, agregó que durante el traslado la tele original se rompió: “Hoy me compré una tele, porque esa tele se me rompió en la mudanza, me quiero morir. Así que me compré una tele. No sé dónde va a ir porque no tengo ni dónde apoyarla”.

La cocina tuvo el recorrido más breve de todo el tour. Fio la presentó con una sola frase que no dejó lugar a dudas: “Vamos a la parte que menos vamos a utilizar, que es la cocina. Yo la cocina no la voy a usar nunca jamás en la vida”. Y siguió de largo.

El cierre del recorrido fue el balcón, filmado de noche, con la ciudad como fondo y una amplitud de ventanales que Fio reconoció entre sus puntos favoritos del departamento. Ese rincón le generó más entusiasmo que cualquier otro: “Lo quiero llenar de plantitas, le quiero poner de todo.” Las cortinas de esa zona también entraron en la lista de pendientes: “Estas cortinas también, horrendas. Pero bueno, esto es todo un ventanal grande”.

Para cerrar el video, Fio Giménez convocó a sus seguidoras a sumarse al proceso de transformación del espacio: “Todos los cambios que vaya haciendo se los voy a ir mostrando, las decoraciones”. El pedido de ayuda fue concreto: “Necesito también consejos de, por ejemplo, de qué lado pongo la tele. Son decisiones muy complicadas de tomar para una libriana. Ustedes me van a ayudar”.

Temas Relacionados

Fiorella GiménezCachete Sierra

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luisa Albinoni habló de su relación con Carlos Menem: “Me ofreció ser la cara de la revolución productiva y le dije que no”

La actriz visitó El ejército de la mañana por Bondi Live y se refirió a los rumores de romance con el expresidente

Luisa Albinoni habló de su relación con Carlos Menem: “Me ofreció ser la cara de la revolución productiva y le dije que no”

El hermano de Gaspi despidió al influencer con un emotivo posteo y repasó su vida juntos: “Te llevaste mi alma”

A través de las redes, el familiar de Gaspar Prim Díaz compartió imágenes de su infancia y adultez juntos, y expresó su dolor tras el regreso de los restos desde Brasil

El hermano de Gaspi despidió al influencer con un emotivo posteo y repasó su vida juntos: “Te llevaste mi alma”

La fuerte discusión entre Andrea del Boca y Solange Abraham en Gran Hermano: “Fracasada serás vos”

La casa volvió a encenderse con una pelea cargada de insultos, reproches sobre la fama y dardos personales que terminaron viralizándose en las redes sociales

La fuerte discusión entre Andrea del Boca y Solange Abraham en Gran Hermano: “Fracasada serás vos”

Jimena Barón compartió cómo fueron sus primeras horas en Nueva York: un tour por el departamento y paseo por Chelsea

Luego de estar en Dallas para ver el partido de Argentina contra Austria, la cantante y su familia volvieron a armar las valijas y arribaron a la Gran Manzana

Jimena Barón compartió cómo fueron sus primeras horas en Nueva York: un tour por el departamento y paseo por Chelsea

Pedro Alfonso se suma a La cena de los tontos: cuándo debuta y por qué llega al elenco

El actor, que terminó con su ciclo en la obra “Corto-circuito”, reemplazará a Gustavo Bermúdez en el éxito de la calle Corrientes

Pedro Alfonso se suma a La cena de los tontos: cuándo debuta y por qué llega al elenco

DEPORTES

Kempes opinó sobre el presente de Messi y reveló cuál es la mayor virtud de la Selección argentina

Kempes opinó sobre el presente de Messi y reveló cuál es la mayor virtud de la Selección argentina

Cuáles son las preguntas que más hicieron en EE.UU. en Google para entender las reglas del fútbol durante el Mundial

El llamativo reclamo arbitral de una de las figuras de Austria tras la derrota ante Argentina

La imagen de una figura de Francia que generó polémica en pleno Mundial: la sustancia que consume y abrió el debate

Inglaterra empató 0-0 con Ghana y definirán su clasificación en la última fecha del Grupo L en el Mundial 2026

TELESHOW

El enojo de Wanda Nara tras la denuncia de Mauro Icardi por la lesión de su hija: “Él estaba al tanto”

El enojo de Wanda Nara tras la denuncia de Mauro Icardi por la lesión de su hija: “Él estaba al tanto”

Luisa Albinoni habló de su relación con Carlos Menem: “Me ofreció ser la cara de la revolución productiva y le dije que no”

El hermano de Gaspi despidió al influencer con un emotivo posteo y repasó su vida juntos: “Te llevaste mi alma”

La fuerte discusión entre Andrea del Boca y Solange Abraham en Gran Hermano: “Fracasada serás vos”

Jimena Barón compartió cómo fueron sus primeras horas en Nueva York: un tour por el departamento y paseo por Chelsea

INFOBAE AMÉRICA

CEPA inaugura nueva terminal de llegadas en el Aeropuerto Internacional de El Salvador con una inversión de $50 millones

CEPA inaugura nueva terminal de llegadas en el Aeropuerto Internacional de El Salvador con una inversión de $50 millones

A un año del arresto de Pecho de Rata y Gamboa: Costa Rica refuerza su ofensiva contra el crimen organizado

La Corte Suprema de Estados Unidos abrió la vía judicial para que ExxonMobil reclame a Cuba por activos confiscados hace 65 años

La temporada de lluvias en Guatemala deja nueve muertos y 582 emergencias confirmadas

El presidente Arévalo dice que Guatemala esperará el escrutinio oficial antes de felicitar en Perú y Colombia