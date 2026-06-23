Guatemala

La temporada de lluvias en Guatemala deja nueve muertos y 582 emergencias confirmadas

El balance oficial hasta el 23 de junio reporta 9.130 afectados, 3.138 evacuados y 117 en albergues, además de 207 tramos viales dañados o bloqueados y seis puentes con afectaciones

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Infografía de lluvias en Guatemala 2026. Ilustración de inundación, personas en el agua, casas dañadas, helicópteros y recuadros con datos.
La infografía presenta el balance de las lluvias en Guatemala durante 2026, con 9.130 personas afectadas y 9 fallecidos, e ilustraciones de áreas inundadas y operaciones de rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala registra nueve muertos desde el inicio de la temporada de lluvias de 2026, un período que ya dejó 582 emergencias confirmadas y daños en carreteras, puentes, escuelas y viviendas, con nuevas incidencias concentradas en el departamento de Guatemala y zonas señaladas por las autoridades como de alto riesgo para habitar.

El impacto acumulado al 23 de junio incluye 9.130 personas afectadas, 3.138 evacuadas, 117 albergadas, seis hospitalizadas y tres heridas, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. En infraestructura, la institución contabiliza 207 carreteras con daños o bloqueos, seis puentes afectados y 15 centros educativos con daños estructurales.

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En las últimas 24 horas relevadas por CONRED, se atendieron 22 emergencias, 14 de ellas en el departamento de Guatemala. Entre esos casos hubo cinco deslizamientos, en una jornada marcada por lluvias intensas en la capital y municipios cercanos.

Tras una emergencia en la zona cinco de la Ciudad de Guatemala, las autoridades habilitaron un albergue para 16 personas desplazadas. La respuesta incluyó ayuda humanitaria y medidas de atención temporal para las familias afectadas.

Infografía de CONRED con mapa de Guatemala, datos de emergencias, familias, personas, viviendas e infraestructura afectadas, gráficos circular y de barras
La infografía detalla las 582 emergencias confirmadas en Guatemala hasta el 23 de junio de 2026, mostrando datos sobre familias, personas, viviendas e infraestructura pública afectadas por la época de lluvias. (Conred Guatemala)

El departamento de Guatemala concentró la mayor parte de las emergencias más recientes

La misma zona cinco, junto con Villa Hermosa I y la zona siete de San Miguel Petapa, fue identificada por CONRED como un área de alto riesgo que no debe ser habitada de forma permanente durante la temporada. El señalamiento se vincula con la exposición a deslizamientos, crecidas y otros eventos asociados a las lluvias.

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Según informó La Hora, en Villa Hermosa I, zona siete de San Miguel Petapa, la crecida del río Pinula y un deslizamiento movilizaron la noche del lunes a personal de la Región 1 de la coordinadora, que identificó cuatro viviendas con daño. Hasta el martes, no había un recuento oficial definitivo porque un técnico seguía en el lugar para cuantificar la magnitud del colapso.

La publicación añadió que vecinos del sector atribuían los daños al desborde del río y a la fuerza de la corriente, que habría socavado las bases de varias casas en los sectores dos y cuatro. Un video difundido por el vecino Luis Alberto Hernández López mostró el avance del socavamiento junto al cauce.

En esa grabación, Hernández describió la escena con una frase breve: “Vean esto, está realmente grave”. El diario también señaló que medios locales reportaron dos casas colapsadas mientras la corriente seguía erosionando, aparentemente, un muro de contención y los vecinos buscaban un albergue para pasar la noche.

Alta Verapaz encabeza el total de emergencias acumuladas desde abril

Desde el 19 de abril, Alta Verapaz suma 100 emergencias, la cifra más alta entre los departamentos reportados por CONRED. Le siguen Quiché con 40, Sacatepéquez con 35 y Petén con 23.

Por tipo de incidente, la caída de árboles encabeza el registro con 137 casos. Después aparecen las inundaciones con 130, los fuertes vientos con 90 y los deslizamientos con 70.

El balance sobre viviendas muestra 1.644 inmuebles con daño moderado, 88 con daño grave y 162 en riesgo. A eso se añaden 187 casas con daño leve y ninguna vivienda destruida en el período analizado.

Las familias afectadas ascienden a 2.202, de las cuales 1.919 figuran como damnificadas. Ese recuento resume el alcance social de una temporada que también obligó a evacuar a miles de personas en distintos puntos del país.

Ante ese panorama, CONRED pidió a la población no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas y mantenerse alejada de los cauces por el riesgo de descenso de lahares en la cadena volcánica. La institución también recomendó seguir las indicaciones de las autoridades locales y reportar cualquier emergencia al número nacional 119.

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