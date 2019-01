En los últimos meses, la suba del dólar permitió que se empiece a revertir el déficit de la balanza comercial, incluyendo el rojo bilateral con Brasil. En 2018, de hecho, el déficit comercial con Brasil se achicó prácticamente a la mitad del 2017: llega a USD 4.600 millones en once meses. El objetivo del Gobierno es que el dólar continúe en un valor alto en términos reales. Por eso, las "bandas cambiarias" que surgen de la zona de no intervención se van ajustando a un ritmo de 2% mensual. El objetivo es no perderle pisada a la inflación.