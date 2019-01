Esto significa que sólo haría falta salir a buscar deuda a los mercados para hacer frente exclusivamente a los vencimientos de deuda, es decir cubrir el "roll over" de lo que va venciendo. Es una práctica habitual de cualquier país no pagar en efectivo la deuda que vence sino buscar la refinanciación. Pero no sería necesario salir a buscar fondos frescos. Esto, lógicamente, siempre que se cumpla con el compromiso del déficit fiscal cero este año y superávit fiscal primario de un punto en 2020.