"Hoy no se decidió nada económico, para eso falta entre 6 y 24 meses. Hoy lo que se trata es un tema de jurisdicción. Argentina pide que la causa trate en el CIADI o en tribunales locales y no en la justicia de Nueva York, donde el país ya tuvo dos fallos contrarios", detalla el especialista Sebastián Maril, de Research for Traders.