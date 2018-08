– ¿Por qué imagina que con ese escenario al Gobierno le cuesta hacer buenos pronósticos? Firmó un acuerdo con el FMI y menos de dos meses ya se ve que no podrá cumplir con la meta de inflación extrema para este año; ni con la variación de reservas; y de activos netos del Banco Central, con lo que contribuye a alimentar la incertidumbre de los inversores externos y también de muchos economistas y grandes comunicadores locales

– Creo que no hay una única explicación, intervienen hechos externos, como una "tormenta" que nos genera más volatilidad e incertidumbre que es un factor adicional que nos complica la vida, no es el determinante más importante. Hubo también errores no forzados que se cometieron, desde la cuestión propia de la institucionalidad de cómo se toman las decisiones al interior del Gobierno, y de cómo se reorganizó, claramente no es la mejor forma de operar una situación tan delicada como la que afecta a la Argentina, y es la ausencia de alguien que coordine evidentemente los distintos trade off (equilibrios).