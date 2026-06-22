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Boca Juniors confirmó la llegada de su primer refuerzo: cuánto pagó por su ficha

El club anunció que, de no mediar inconvenientes en la revisión médica, el lateral Leandro Lozano se incorporará al plantel que conduce Rodolfo Arruabarrena

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Leandro Lozano será refuerzo de Boca Juniors
Leandro Lozano será refuerzo de Boca Juniors

La llegada de Leandro Lozano se perfila como uno de los movimientos más significativos en la estrategia de Boca Juniors para reforzar su plantel de cara al segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena, quien recientemente firmó su vínculo hasta fines de 2027. El club acordó la llegada de su primer gran refuerzo del mercado: el lateral uruguayo, de 27 años, se someterá a los exámenes médicos que definirán su incorporación.

Lozano, nacido en Montevideo y con contrato vigente en Argentinos Juniors hasta el 31 de diciembre de 2027, fue una pieza fundamental del equipo durante la primera mitad de 2026. El lateral disputó 17 encuentros entre el torneo Apertura, el Repechaje de la Copa Libertadores y la Copa Argentina, siempre desde el inicio, y solo una lesión muscular lo dejó fuera en cinco compromisos. Su desempeño atrajo la mirada de Boca, que aceleró las gestiones para asegurar su llegada.

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El lateral derecho con contrato vigente en Argentinos Juniors se integrará al plantel dirigido por Arruabarrena

Según la cuenta oficial de X Esto es Boca,El jugador Leandro Lozano se realizará mañana por la mañana los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será refuerzo de Boca”, lo que marca el avance definitivo de la operación. El traspaso se cerró en 3.5 millones de dólares limpios por el 100% de la ficha.

César Luis Merlo, periodista especializado en transferencias, confirmó días atrás que el aspecto salarial del acuerdo con el entorno del jugador ya estaba muy avanzado. Lozano se sumará a la competencia interna con Dylan Gorosito, juvenil promovido recientemente al primer equipo y con experiencia en la Selección Sub 20.

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La reestructuración del plantel fue una de las prioridades para Arruabarrena, quien asumió su segundo mandato al frente del club tras su arribo el pasado 12 de junio. Durante su presentación, el entrenador expresó: “Es mi segunda etapa y espero poder estar a la altura y responder a la gente que ha confiado en mí. Armar un equipo competitivo, que pueda demostrar e identificarse con el hincha”. Además, explicó que su decisión de tomar el cargo estuvo condicionada a la posibilidad de introducir modificaciones: “Estoy convencido de que hay un buen plantel. Habrá algunas bajas, algunas altas. Y confío, si no me hubiese quedado en casa con mi familia”.

Leandro Lozano será refuerzo de Boca Juniors
El futbolista uruguayo está próximo a vestir la camiseta de Boca Juniors tras exámenes y detalles finales

El recambio ya es evidente: Boca registró la salida de Edinson Cavani, además de las desvinculaciones confirmadas de Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Lucas Janson y Agustín Martegani. También se concretó la despedida de Ander Herrera y la rescisión del contrato de Nicolás Orsini, quien quedó en libertad de acción. A esto podría sumarse la inminente partida de Juan Ramírez, que negocia los términos de su salida.

Junto al arribo de Lozano, el cuerpo técnico decidió apostar por la juventud de la cantera. Camilo Rey Domenech y Leonel Flores recibieron la oportunidad de sumarse al plantel profesional, en línea con la promoción de Dylan Gorosito. El objetivo de Arruabarrena es construir una base que combine experiencia y proyección, en busca de consolidar un equipo sólido para la próxima temporada.

Boca afrontará una agenda exigente en las próximas semanas. El primer compromiso será ante Sarmiento de Junín el jueves 16 de julio, en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Luego, el equipo abrirá la serie de playoffs de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins el 23 de julio en La Bombonera, con el partido de vuelta programado para el 30 de julio en Chile. La pretemporada está prevista para el 18 de julio, fecha en la que el cuerpo técnico espera contar con las primeras incorporaciones y definir las salidas.

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