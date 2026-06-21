Caos en la movilidad de Bogotá por manifestaciones tras victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales

Transmilenio suspendió algunos servicios por causa de las marchas en Bogotá - crédito Colprensa

En la tarde del 21 de junio de 2026 se revelaron los resultados de las votaciones a la Presidencia de la República de Colombia, que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella, el abogado que logró llegar a la Casa de Nariño tras cuatro años del gobierno de izquierda de Gustavo Petro.

Sin embargo, la diferencia con su contrincante Iván Cepeda no fue notable, por lo que las personas que votaron por el candidato del Pacto Histórico no dudaron en salir a las calles a mostrar su descontento, lo que ocasionó problemas en la movilidad de la capital del país.

PUBLICIDAD

Y es que en Bogotá el apoyo a Cepeda fue destacado, con el boletín número 17, el candidato llegó a 2.234.458 y el abogado alcanzó 1.932.398 votos en la capital del país.

A corte de las 5:15 p. m., a través de los canales oficiales del Sistema de Transporte Público de Bogotá, Transmilenio, se confirmó que las siguientes estaciones permanecen cerradas:

PUBLICIDAD

Museo Nacional

San Diego

Las Nieves

San Victorino

Ante este panorama, se dio a conocer que el servicio JF23 tuvo que hacer retorno en La Mariposa. Por otro lado, se aclaró que la estación Las Aguas sigue operando en conexión con estación Universidades.

Finalmente, se informó que las autoridades realizaron desvíos para las rutas zonales y duales de la zona, con el fin de no afectar estos servicios.

PUBLICIDAD

En desarrollo...