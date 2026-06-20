Colombia

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Estas son las últimas movidas políticas de cara a la segunda vuelta

Solo queda un día para que los colombianos elijan entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia por los próximos 4 años

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Visuales IA
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Visuales IA
05:10 hsHoy
El expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, habla durante entrevista con EFE en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
El expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, habla durante entrevista con EFE en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Juan Manuel Santos, a través de su cuenta oficial en X, expresó que no está apoyando abiertamente a alguno de los dos candidatos presidenciales:

“Me he mantenido al margen de la política electoral como dije que lo haría. No apoyo ninguna candidatura como se ha intentado insinuar. Mi único interés es que a Colombia le vaya bien, que se respete la Constitución del 91 y que avancemos hacia un país más próspero, en paz y más unido. La implementación del Acuerdo de Paz es un compromiso del Estado y un deber con las víctimas. Sea cual sea el resultado, las instituciones deben respetarse y la voluntad de los ciudadanos debe acatarse”, dijo el expresidente y nobel de paz colombiano.

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