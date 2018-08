Para Mariano Otálora, especialista en planificación financiera personal, es un momento de "economía de guerra", si se tiene en cuenta que hace varios años que el salario no acompaña a la inflación. Es la oportunidad de aprovechar ofertas y de contratar servicios, que acomodan sus precios frente a la baja demanda. "Hubo una caída fuerte de ventas y hay precios que no siguieron al dólar, como la ropa, por ejemplo. Cuando la demanda está en baja, el precio lo puede poner el comprador. Es el caso de algunos servicios o para aprovechar si hay que hacer arreglos en la casa", señaló. Su principal recomendación, en el contexto actual, es endeudarse lo menos posible y no tomar deuda cara. "Las altas tasas se van a volver a acomodar", indicó.