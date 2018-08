Con este viaje relámpago, la intención del gobierno es demostrar que no va a haber ninguna medida restrictiva al ingreso o egreso de capitales y que no hay perspectivas de default o de establecer algún tipo de corralito o de cepo. "La intención es cumplir las metas del FMI y establecer mecanismo financieros y económicos para que eventuales shocks externos no sigan afectando", explicaron las fuentes.