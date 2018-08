En relación a la estrategia cambiaria, Caputo defendió la política de "flotación" del dólar. "Vamos a seguir en flotación. Sí miramos que no sea disruptiva, que es lo que nos importa como Banco Central y año que viene no estará habrá mas supermartes de vencimientos de Lebacs y eso para nosotros es sacarnos un gran peso de encima y desde ahora hasta fin de año el inversor minorista que no quiera mas eses letras podrá comprar dólares, hacer un plazo fijo o invertir en un fondo común de inversión y ya no tendremos mas a estas Lebac presionando y amenazando con que se pueden pasarse a dólar ante un cambio de cartera. Esto ayuda a la flotación, la hace más sana. Y también más efectivo nuestro manejo".