Colombia

Reportan presencia de cucarachas en la plazoleta de comidas de reconocido centro comercial en Medellín

Un video de escasos segundos alertó a los asistentes a este popular establecimiento que no dudaron en expresar su preocupación y pedir control a los locales de comidas que allí se encuentran, pues el caso desató indignación en las plataformas digitales

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Un cliente registró el hallazgo de un insecto en un plato de comida servido en el restaurante Milagros, ubicado en Fabricato - crédito ¿Ud qué opina? / X

A través de la red social X se difundió un video en el que se puede ver una cucaracha caminando en uno de los platos de un restaurante ubicado en el Centro comercial Parque Fabricato, ubicado en Bello (Antioquia), lo que fue ampliamente rechazado por la ciudadanía y desató todo tipo de comentarios en los que piden a la Secretaría de Salud revisar las instalaciones e intervenir el lugar señalado por el usuario afectado.

En la vida vayan a comer a Milagros de Parque Fabricato. Entregan la comida con cucarachas”, dijo el internauta que denunció la situación, replicada por portales digitales como ¿Ud qué opina? y Colombia Oscura, desatando todo tipo de comentarios por parte de los ciudadanos.

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Aunque el video viralizado en la tarde del 10 de mayo dura pocos segundos, se puede ver cómo los comensales están disfrutando de varias preparaciones, en la mesa del clip, una cucaracha pasa rápidamente por el borde del plato en el que les fue servida la comida.

Sin embargo, no hay mayor contexto sobre lo que pudo ocurrir y si tras grabar la situación los clientes hicieron el respectivo reclamo al lugar y, en dado caso de que este conducto se cumpliera, tampoco se conoce la respuesta de los señalados responsables.

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Los animales estarían presentes en la plazoleta de comidas, lo que fue ampliamente rechazado por la ciudadanía - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Ante la gravedad del caso, los internautas no dudaron en compartir el video ampliamente en las diferentes plataformas digitales para hacer un llamado a las autoridades locales y la Gobernación de Antioquia, con el fin de que se intervengan estos establecimientos para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Entre los comentarios se encuentran frases de humor como: “La sustancia”, “Seguramente un empleado disléxico, le habrán dicho cucharas” y “Proteína extra sin costo”.

En contraste con estas opiniones, hay algunos internautas que se tomaron el caso con seriedad y se mostraron preocupados ante la manipulación de alimentos en estos locales: “Que asco”, “Que los investiguen” y “Tienen que cerrarlos”.

Y es que este no es el primer caso de este tipo que se conoce en el departamento de Antioquia en los establecimientos comerciales, por lo que la comunidad está atenta a los comunicados oficiales por parte del lugar en el que presuntamente ocurrieron los hechos y la intervención por parte de las autoridades.

Insecto sin vida en el suelo, representando el impacto del control de plagas y la limpieza en los espacios. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ciudadanía pide intervenir y que las plagas sean fumigadas – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Precisamente, este hecho ocurrió en el contexto de la preocupación mundial por el hantavirus, una enfermedad que se encuentra en roedores y se transmite a través de la orina, heces o saliva de estos animales que pueden llegar a infectar alimentos o zonas que frecuentan los humanos. Pese a que en este caso no se trata de cucarachas, igualmente la ciudadanía pide una revisión exhaustiva.

Autoridades tuvieron que intervenir plaga de cucarachas y ratas en parque principal de Barbosa

Este suceso recuerda a uno de los más graves ocurridos en el departamento, pues el parque principal del municipio de Barbosa tuvo que ser cerrado durante 15 días debido a una infestación de ratas y cucarachas, según informó la administración municipal durante 2024.

La medida se adoptó tras detectar una presencia significativa de plagas en esta plazoleta del norte del Valle de Aburrá, según lo explicó el alcalde Juan David Rojas, que aclaró que los trabajos incluían la instalación de cebos en madrigueras para erradicar los roedores y la recolección preventiva de residuos junto a la empresa de aseo, con el objetivo de evitar riesgos para la comunidad retirando los restos de forma controlada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Varios hechos similares se han presentado en la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la mañana en que se cerró el parque, los habitantes de Barbosa, en especial los adultos mayores que suelen reunirse allí, fueron notificados por las autoridades locales sobre la clausura y los motivos sanitarios detrás de la decisión.

Vecinos del sector plantearon a la Alcaldía la necesidad de fumigaciones periódicas para impedir nuevas infestaciones y proteger la salud pública.

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