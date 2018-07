Persichini consideró que "un 60% era una tasa desmedida, pero 45% quizás está cerca la correcta, no tengo claro si es lo óptimo, porque el BCRA quiere reducir el traslado a precios de la devaluación y además tiene que cumplir con las metas de inflación, que no debería superar el 32% en 2018 para que la auditoría de las cuentas públicas no la haga el Consejo Directivo del Fondo".