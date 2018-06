¿A qué apunta esa exigencia? ¿A la maldad del Fondo? No es una cosa mala: es una exigencia importante para que Argentina no tenga más déficit general, fiscal particularmente. Si logramos esto, Argentina ya no va a gastar más de lo que le ingresa y va a estar en una mejor situación económica general como para poder continuar su camino. Si no, siempre va a estar dependiendo del financiamiento interno y externo. Y este es un punto de debilidad que hemos visto a lo largo de toda la historia argentina.