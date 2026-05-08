El truco del papel higiénico para detectar humedad en tu hogar o clóset

La humedad en los armarios puede deteriorar la ropa y favorecer la aparición de moho, pero colocar un rollo de papel higiénico ayuda a mantener la frescura y evita daños en prendas y muebles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una prenda recién lavada que, tras pasar días guardada, adquiere un aroma desagradable o muestra manchas inesperadas puede ser la primera señal de un problema común, pero del que poco se habla: la humedad en los armarios.

Este fenómeno afecta tanto a la ropa como a los muebles, deteriorando tejidos y generando un ambiente poco saludable en el hogar.

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El origen muchas veces pasa desapercibido hasta que el daño ya está hecho. El moho y el olor a encerrado no solo alteran la frescura de las prendas, sino que también pueden provocar daños en los muebles y poner en riesgo la salud por la presencia de hongos y esporas.

Frente a este escenario, un recurso sencillo y al alcance de todos ha comenzado a ganar popularidad tanto en redes sociales como entre especialistas: colocar un rollo de papel higiénico en el interior del armario para la prevención de humedad y el mantenimiento de la frescura en la ropa almacenada.

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Papel higiénico: un absorbente natural para el clóset

La explicación detrás de esta práctica reside en la capacidad del papel higiénico para captar el exceso de vapor de agua presente en el ambiente.

Cuando se introduce un rollo nuevo, se comporta como un deshumidificador natural: absorbe la humedad, lo que ayuda a evitar que se formen hongos y moho, enemigos habituales de la ropa y los muebles de madera.

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El especialista Alexis Tejeda, ha destacado que el papel higiénico puede “absorber la humedad acumulada, neutralizar olores desagradables y evitar la formación de hongos y moho”, además de prolongar la vida útil del mobiliario.

Esta sencilla técnica consiste en situar un rollo de papel higiénico sin usar —preferentemente perfumado— en una esquina del armario o el cajón.

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El objetivo es que, al captar la humedad, el papel prevenga que el ambiente cerrado favorezca la proliferación de microorganismos responsables del deterioro textil y de los malos olores.

Este método es especialmente útil durante el invierno y los primeros meses de la primavera, cuando la condensación aumenta y las habitaciones se mantienen cerradas durante más tiempo.

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Un rollo de papel higiénico sin usar actúa como deshumidificador natural, absorbiendo el exceso de vapor de agua en el clóset para prevenir moho, hongos y malos olores, prolongando la vida útil de la ropa y los muebles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas y complementos para combatir la humedad

Aunque el papel higiénico es una opción accesible y práctica, no es la única. Otras soluciones domésticas han demostrado eficacia en la absorción de humedad y la neutralización de olores.

Por ejemplo, colocar bolsas de tela con arroz en el interior del armario también ayuda a captar el exceso de agua ambiental. El arroz es conocido por su capacidad de absorción y puede ser un complemento ideal para quienes buscan alternativas reutilizables.

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El café en grano es otro aliado. Para emplearlo, basta con poner los granos en una bolsa de tela perforada y dejarla en el armario. Así se consigue no solo combatir la humedad, sino también aportar un aroma agradable y fresco al interior del clóset.

Los trozos de tiza, utilizados de forma similar, constituyen otro remedio eficaz, recomendado para quienes desean evitar el uso de productos químicos o deshumidificadores eléctricos.

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La clave del éxito de cualquiera de estos métodos radica en la constancia y la prevención. Renovar los materiales absorbentes de manera periódica, secar bien la ropa antes de guardarla y mantener una ventilación adecuada son pasos fundamentales para evitar que la humedad se acumule y cause daños mayores.

Vaciar el armario ocasionalmente y permitir que se airee durante unas horas puede marcar la diferencia en la calidad del ambiente interior.

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El arroz en bolsas de tela dentro del clóset ayuda a absorber la humedad y es una opción reutilizable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo potenciar el efecto del papel higiénico y consejos adicionales

Para maximizar la eficacia del papel higiénico como absorbente, se recomienda añadir unas gotas de aceite esencial de limón o menta sobre el rollo puede contribuir a que el aroma se distribuya por todo el clóset, neutralizando los olores indeseados y aportando una sensación de frescura.

Este procedimiento resulta seguro incluso en contacto directo con los tejidos, lo que lo convierte en una opción apta para todo tipo de prendas y textiles.

Además, mantener el armario ventilado y evitar amontonar la ropa facilita la circulación del aire, dificultando el ambiente propicio para hongos y bacterias.

El papel higiénico, por lo tanto, se convierte en una solución doméstica eficaz, económica y fácil de implementar para quienes desean proteger su ropa y muebles sin recurrir a productos industriales.