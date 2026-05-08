Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Empleado registra su ingreso a la oficina utilizando un lector biométrico de huella digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema de las horas extra sin pagar sigue lejos de resolverse en España y se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto entre trabajadores, empresas y sindicatos. Durante 2025, se realizaron cada semana alrededor de 2,5 millones de horas extraordinarias que nunca fueron abonadas ni compensadas, una cifra que refleja hasta qué punto muchas jornadas laborales reales continúan quedando fuera de los registros oficiales. Según los cálculos de CCOO, casi uno de cada dos empleados que prolongó su horario habitual no recibió dinero adicional ni tiempo de descanso a cambio. Detrás de esos datos hay cientos de miles de personas que alargan su jornada de manera habitual mientras las horas desaparecen del cómputo oficial y tampoco cotizan a la Seguridad Social.

Una de las formas más habituales que tienen las empresas de sortear su obligación de remunerar las horas extra consiste en pedir al trabajador que fiche su salida mucho antes de acabar su jornada laboral efectiva. Sin embargo, las consecuencias de registrar mal el horario laboral pueden ser definitivas para cualquier reclamo futuro. El abogado laboralista Juanma Lorente advierte con claridad sobre este problema: “Jamás en la vida fiches como que te vas en tu trabajo y después sigas trabajando.”

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“Va a llegar el momento, porque va a llegar, porque lo sé, porque soy abogado laboralista y lo veo todos los días, en que te vas a quemar y vas a querer reclamar todas las que has hecho de un año hacia atrás”, asegura Lorente, subrayando que este patrón es mucho más frecuente de lo que parece en el entorno laboral.

La buena relación con el empleado no exime a la empresa de cumplir la ley

El especialista detalla la trampa en la que suelen caer quienes tienen buena relación con la empresa. “Te dice que fiches y después sigas trabajando para que no se vean las horas extras en el registro de jornada”, explica, recordando que “en esta empresa se hacen las cosas así” es una frase habitual que no debe ser aceptada sin reservas. Muchos trabajadores aceptan esta práctica, sobre todo al inicio de un contrato o cuando sienten que el ambiente es favorable. Pero Lorente enfatiza: “Si en el registro de jornada viene que tú has trabajado ocho horas porque fichabas y seguías trabajando, va a ser muy complicado reclamarlas.”

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Yolanda Díaz presenta el nuevo Proyecto de Ley para el registro horario

El registro de jornada es la principal prueba en caso de conflicto. Si el trabajador no respeta el horario real en sus fichajes, pierde la herramienta más potente para demostrar las horas extra. El abogado lo resume sin rodeos: “Por eso es tan importante que fiches cuando realmente entras y fiches cuando realmente sales. Si no, estás jodido.”

El registro horario, arma clave contra los abusos laborales

La dimensión del fenómeno de las horas extra no pagadas ha reforzado el debate político sobre el control horario y la necesidad de endurecer los sistemas de fichaje en las empresas. En los últimos años, el PSOE y Sumar han convertido esta cuestión en una de sus principales herramientas contra la precariedad laboral, defendiendo que muchas horas extra fraudulentas solo existen porque el registro de jornada es fácilmente manipulable o directamente se incumple.

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La obligación de fichar implantada en 2019 fue el primer gran paso legislativo, pero desde el Ministerio de Trabajo se han impulsado nuevas propuestas para digitalizar los registros, evitar alteraciones posteriores y permitir que la Inspección de Trabajo pueda acceder a los datos de forma inmediata. Tanto CCOO como UGT llevan tiempo reclamando sanciones más elevadas para las empresas reincidentes y controles más estrictos, mientras que PP y Vox han mostrado reservas ante algunas de estas medidas al considerar que pueden generar más costes y burocracia, especialmente para pymes y pequeños negocios.