Alarma por 118 tanques de productos químicos que aparecieron en la costa bonaerense: la lucha de los vecinos por sus playas

La protesta de vecinos hizo que los retiraran del lugar

Mar del Tuyú está aniquilando a su “gallina de los huevos de oro”. Esta pequeña localidad forma parte del Partido de la Costa y su principal actividad económica, como muchos sitios de esta zona, es el turismo de temporada que llega a disfrutar del mar. Y Mar del Tuyú está perdiendo sus playas.

Tras el fin de la temporada de verano con el feriado de Semana Santa de abril, los vecinos cercanos al mar vieron llegar un camión cargado de unos tanques misteriosos. Estos objetos, luego confirmaron que eran 118, con inscripciones en chino fueron ubicados frente a uno de los balnearios del centro de la ciudad. En el video y las fotos se ve la hilera de los tanques como una especie de trinchera frente al avance del mar sobre la playa.

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Alarma por los tanques contaminantes

“El objetivo era enterrarlos en la arena para evitar que el mar se siga comiendo la playa”, explica Mónica Núñez, vecina de la localidad e integrante de la agrupación Comunidad en Acción que realizó las denuncias.

“Se hizo una solución parecida con un conteiner en Santa Teresita (una localidad cercana que tiene el mismo problema). Pero en este caso, no hubo control sobre estos tanques. No estaba certificada su limpieza”, explica Mónica.

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“El objetivo era enterrarlos en la arena para evitar que el mar se siga comiendo la playa”, explica Mónica Núñez

Enseguida, empezaron los problemas para los lugareños que viven cerca del mar. “Los vecinos se quejaban de dolores de cabeza y picazón de la garganta - explica Núñez-. El olor en la zona era muy fuerte y hasta después de una lluvia se derramó algo que parecía aceite sobre la arena y la mancha no se iba con el agua”.

Defensa Civil estuvo al frente del operativo y el subsecretario Augusto Giachetti dio su versión sobre la situación. “Nos enteramos por las cámaras del municipio y concurrimos a verificar - explica el funcionario en una nota con el canal 11 de la localidad-. Se hizo un operativo preventivo con los trajes para evitar complicaciones”.

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Además, Giachetti aclaró en la misma nota que no hubo evacuaciones ni internados por la presencia de los 118 tanques.

El mar “ataca” las casas en la primera linea del frente costero en Mar del Tuyu desde hace casi una década. “Por el cambio climático, las sudestadas son cada vez más fuertes y se llevan mucha de la arena de la playa”, cuenta Núñez. Ya hay algunas edificaciones que tienen parte de sus cimientos en el aire, producto de la erosión costera.

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Las etiquetas sobre los tanques generaron inquietud entre los vecinos

El avance del agua en Mar del Tuyú

Ya hubo chalets que se derrumbaron. “Hace poco, en una segunda línea del frente costero en una casa con los cimientos flojos se le cayó el techo del comedor”, cuenta Mónica.

La integrante de Comunidad en Acción cuenta que existe una ley de expropiación de viviendas aprobada que permitiría despejar la playa unos 50 metros desde el mar, pero no cuenta con el presupuesto para efectuar las compras de las casas.

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Varias zonas del Partido de la Costa sufre intensos ritmos de erosión costera, superiores a 1,3 metros por año, según un informe de Federico Isla, geólogo responsable de un estudio de impacto ambiental presentado en 2023. Mar del Tuyú, Las Toninas y Santa Teresita fueron identificadas como las zonas más erosionadas dentro del distrito.

Como parte de un proyecto de recuperación, Isla evaluó la viabilidad de trasladar arena desde áreas menos afectadas hacia aquellas que más lo requieren dentro del frente marítimo. El objetivo es mitigar la pérdida de playas que genera este proceso.

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Después de la protesta de los vecinos, enseguida retiraron los tanques contaminantes de la playa

Así, los turistas conviven durante las temporadas de verano con esos escombros de las casas que van perdiendo parte de sus estructuras durante las sudestadas que avanzan sobre el frente costero de Mar del Tuyú. Esas primeras manzanas del frente costero están interdictas, por lo que no se puede construir ni agregar ampliaciones. “Esta localidad vive en casi su totalidad del turismo, por eso es importante cuidar la playa como atractivo principal para que lleguen los visitantes durante el verano”, argumenta Mónica.

Después de la protesta de los vecinos, enseguida retiraron los tanques contaminantes de la playa. La comunidad había hecho la denuncia ante la Policía Ecológica de Mar del Plata, que a su vez dio intervención a la fuerza de seguridad local y a los bomberos.

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Llegaron hombres con trajes de seguridad y escafandra para evitar el contacto con los residuos químicos. Algunos vecinos al ver las fotos pensaron que se trataba de un montaje hecho con Inteligencia Artificial. “Los objetos se depositaron en un terreno de Defensa Civil lejos del casco urbano de Mar del Tuyu, del otro lado de la ruta 11, cerca del aeródromo”, explica Núñez.

Las autoridades, con trajes de seguridad retiraron los tanques contaminantes

En busca de paz en el mar

Mónica llegó a Mar del Tuyú hace menos de 3 años desde el sur del conurbano bonaerense. Tenía el sueño de vivir cerca del mar junto a su pareja, en un lugar tranquilo. “Encontré la tranquilidad que buscaba, pero en todos lados hay problemas. Por suerte, pudimos estrechar lazos con los vecinos para limpiar playas, hacer murales y estar alertas ante este tipo de problemas como el de los tanques contaminantes”, sostiene la mujer.

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Los miembros de Comunidad en Acción fueron asesorados por la ecologista de San Clemente, una localidad cercana, Mónica Tissone, y por el grupo del Parque Costero Sur que tiene su actividad en la preservación de las zonas de Magdalena y Punta Indio, también en la Provincia de Buenos Aires.

El informe sobre los tanques

El parque Costero Sur realizó un informe de los materiales hallados en los tanques de Mar del Tuyú. Allí, hallaron en las etiquetas de algunos de los objetos el compuesto MTFA (m-Trifluorometilanilina). Se trata de un elemento orgánico derivado del benceno. Se utiliza principalmente como un intermediario químico para la elaboración de herbicidas y pesticidas.

También hallaron una etiqueta en los tanques de N-Dibutilamina recuperada. El informe de la ONG indica que el término “recuperada” indica que fue procesada tras un uso previo. Este compuesto es muy común en el tratamiento del caucho y la industria textil. En el documento, al que tuvo acceso Infobae, se alerta sobre la toxicidad de estos elementos. “Son sustancias corrosivas y tóxicas. El contacto con la piel o la inhalación de sus vapores puede ser muy peligroso. Suelen tener puntos de inflamación bajos, por lo que deben mantenerse lejos de fuentes de calor", explican en el texto.

El informe de la ONG indica que “el abandono de estos bidones sugiere un volcado clandestino de residuos peligrosos

Mónica cuenta que después de unos días de lluvia vio “un líquido marrón que caía desde uno de os tanques y quedaba impregnado en la arena”.

El informe de la ONG indica que “el abandono de estos bidones sugiere un volcado clandestino de residuos peligrosos. Las empresas tienen la obligación legal de entregar estos IBC a tratadores de residuos industriales certificados (que deberían lavarlos o destruirlos). El hecho de que tengan etiquetas de aguas ácidas y aguas amoniacales con cobre confirma que no están vacíos, sino que contienen descartes de procesos químicos que son altamente tóxicos para el suelo y las napas".

Núñez se contactó con la Facultad de Biología de la Universidad de Buenos Aires para que hagan una evaluación del informe sobre los tanques contaminantes. “Las altas concentraciones de cobre son tóxicas para los seres vivos del mar. No importa que esté neutro porque en el agua se separa y sigue disponible y evita la respiración más eficaz de los distintos seres vivos”, alerta un experto que pudo leer el informe sobre las etiquetas de los tanques.

Así quedó la zona tras el retiro de los 118 tanques

La respuesta oficial

Desde la Municipalidad del Partido de la Costa aseguraron que “el titular de la propiedad Daniel Opedissano tendría los certificados de compra de los objetos que indican su correcto tratamiento y limpieza para ser comercializados de manera segura”.

“En cuanto a la obra que intentó levantar el denunciado, se notificó que no contaba con la autorización de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, motivo por el cual se avanza con el procedimiento correspondiente de infracción junto al Juzgado de Faltas. En tanto, en cuanto a las responsabilidades penales, se encuentra interviniendo la UFI 4 de Dolores de Delitos Ambientales con el fiscal Mario Pérez”, informaron en un comunicado desde el municipio.