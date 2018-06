Hace dos meses, un salto de 89 centavos en el precio del dólar, como el de hoy, hubiera causado señales de máxima alerta y no sólo para los operadores del mercado local. "Pero hoy no hay techo, ni señales claras por parte del Central", coinciden tres analistas financieros consultados por Infobae. La preocupación existe, claro, pero la suba de esta jornada parece parte de una "nueva realidad" cambiaria con inversores regresando a reservas de valor (el famoso fly to quality) y un futuro incierto a nivel internacional para el frente comercial.