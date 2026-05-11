España

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

La empresa pública Enaire, que depende de Transportes, licita el nuevo servicio de restauración para dar de comer a sus más de 1.000 empleados. Se gastará 618.000 euros en subvencionar desayunos, almuerzos y cenas

Guardar
Google icon
El centro de control aéreo de Madrid, que depende de Enaire
El centro de control aéreo de Madrid, que depende de Enaire. (Infobae)

Muchos organismos públicos subvencionan las comidas que toman sus empleados en los centros de trabajo, financiando gran parte del coste de desayunos, almuerzos y cenas. Seguramente uno de los más económicos de España sea el que ofrece Enaire, la empresa pública que gestiona la navegación aérea, en su Centro de Control de Madrid, donde trabajan más de 1.000 personas y que se encarga de supervisar 435.000 kilómetros cuadrados de espacio aéreo. Enaire está actualmente licitando la renovación del servicio de restauración y los menús subvencionados oscilan entre 1,05 y 1,20 euros, que incluyen dos platos, bebida y pan. El más caro es si, además, se elige postre.

Solo por un año de servicio, Enaire pagará 618.000 euros. La previsión es servir unos 30.000 menús ese año; otro 250 menús totalmente pagados por Enaire los días 24, 25, 31 de diciembre, y 1 de enero (festivos importantes); 1.000 comidas más para visitas (con otros precios más altos) y unos 3.000 desayunos de trabajo. El servicio también incluye análisis químicos y microbiológicos de las comidas y un programa de limpieza y mantenimiento. La empresa que finalmente se haga con el contrato tendrá que subrogar a 13 empleados, entre camareros, cocineros y encargados. Además, “se incluye la provisión del servicio de ‘vending’ en las dependencias del Centro de Control Aéreo de Torrejón”, que conlleva el suministro e instalación de las máquinas expendedoras, señala el pliego.

PUBLICIDAD

El Centro de Control de Tránsito Aéreo de Madrid está dentro de la base de Torrejón de Ardoz. De hecho, todos los menús se elaborarán en la cocina de ese centro, donde trabaja personal de control (como controladores), de servicios (personal jurídico, administrativos, departamento económico), personal de mantenimiento e ingeniería. Es uno de los puntos de control aéreo más importantes de Europa. Gestiona todo lo que está al norte del paralelo 39N, que agrupa las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León, La Rioja, Madrid, parte de Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón. Desde este centro se prestan servicios de control de ruta y aproximación de nueve aeropuertos.

Uno de los edificios del centro de control aéreo de Madrid
Uno de los edificios del centro de control aéreo de Madrid. (Infobae)

Aparte de los menús de comida y cena, el servicio deberá disponer también de un buffet de ensaladas en un mueble refrigerado adecuado a disposición de los clientes. Obviamente, no se servirá alcohol. Solo se permite agua mineral con y sin gas (50 cl.), cerveza sin alcohol y refrescos. “El tiempo máximo de servicio en barra no deberá sobrepasar los cinco minutos, excepto en picos de demanda puntual”, reza el pliego de condiciones técnicas. La cubertería, junto a la servilleta, se presentará en envase retractilado. El comedor dispone de una terraza exterior, pero este espacio no será atendido por el personal del servicio de restauración, aunque sí se encargará de la limpieza y retirada de restos. El servicio de comidas permanecerá abierto de 07:30 a 23:30 horas todos los días del año.

PUBLICIDAD

Menús de dietas

Los menús, tanto para comidas como para cenas, estarán compuestos como mínimo por dos primeros platos, dos segundos platos, postre, bebida y pan. Habrá también menú de dieta o régimen, así como menús para personas con intolerancias alimentarias o celíacas. Estos menús tendrán el mismo precio que los menús base. Y, ¿de qué precios estamos hablando? Pues el menú tradicional oscila entre los 1,05 y los 1,20 euros, si lleva o no postre. Si solo se quiere un plato con postre y bebida el precio oscila entre los 0,60 y 0,90 euros. Si los menús no están subvencionados (para visitas o trabajadores que no tienen derecho), el precio de los menús completos es de 6,87 euros.

Enaire estima que financia unos 4.300 menús al mes. Si nos vamos al listado de consumiciones puntuales, los desayunos también son muy económicos. Tomarse un café con bollo o tostada cuesta 1,5 euros. Lo más caro es un zumo de naranja natural, valorado en 1,90 euros. También hay bocatas. El más barato es el de tortilla francesa (eso sí, con un solo huevo), valorado en 1,30 euros. El más caro es el pepito de ternera a 3 euros.

Temas Relacionados

FuncionariosEmpleados PúblicosMinisterio de TransportesAlimentaciónContratos PúblicosEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los nuevos nominados y la despedida de Sandra Barneda a Nagore marcan la noche de ‘Supervivientes’: “Me ha sabido muy mal”

La colaboradora televisiva ha sido la última expulsada del programa de supervivencia

Los nuevos nominados y la despedida de Sandra Barneda a Nagore marcan la noche de ‘Supervivientes’: “Me ha sabido muy mal”

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

El lupus, una enfermedad invisible que condiciona la vida de quienes lo padecen: “Tu propio cuerpo se vuelve tu enemigo”

Una enfermedad autoinmune con la que miles de personas conviven a diario entre el dolor, el cansancio extremo y la incertidumbre

El lupus, una enfermedad invisible que condiciona la vida de quienes lo padecen: “Tu propio cuerpo se vuelve tu enemigo”

Las siete minas españolas con tierras raras elegidas por Bruselas para abastecer de minerales críticos a la Unión Europea

Extremadura, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha liderarán la minería del futuro en España, con inversiones millonarias y proyectos de más de 25 años de duración

Las siete minas españolas con tierras raras elegidas por Bruselas para abastecer de minerales críticos a la Unión Europea

El algoritmo también decide quién eres: “Los jóvenes construyen en las redes sociales cómo quieren ser percibidos”

Luis Torres, psicólogo sanitario, subraya en una entrevista con ‘Infobae’ que muchos adolescentes tienen problemas para relacionarse sin pantallas

El algoritmo también decide quién eres: “Los jóvenes construyen en las redes sociales cómo quieren ser percibidos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Rechazan la incapacidad permanente total a un fotógrafo de 63 años que tuvo que someterse a dos operaciones de cadera y tiene prótesis en ambas piernas

Una pareja es condenada por suplantar la identidad de Brigitte Macron: el tribunal francés les ha negado el derecho al voto en los próximos dos años

Procedente el despido de una cuidadora de personas mayores que se quedó dormida en el turno de noche y no realizó los controles mínimos de la residencia

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

ECONOMÍA

Las siete minas españolas con tierras raras elegidas por Bruselas para abastecer de minerales críticos a la Unión Europea

Las siete minas españolas con tierras raras elegidas por Bruselas para abastecer de minerales críticos a la Unión Europea

Eliminar el riesgo de pobreza en España tiene precio (y en Andalucía es 14 veces mayor que en el País Vasco)

España crea más de la mitad de los nuevos empleos en Europa: mujeres y migrantes, protagonistas del crecimiento laboral

El país que ha solucionado el problema de la agricultura cubriendo la tierra con lana de oveja

Los diez documentos que necesitas tener en regla antes de comprar una casa

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona