El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

El centro de control aéreo de Madrid, que depende de Enaire. (Infobae)

Muchos organismos públicos subvencionan las comidas que toman sus empleados en los centros de trabajo, financiando gran parte del coste de desayunos, almuerzos y cenas. Seguramente uno de los más económicos de España sea el que ofrece Enaire, la empresa pública que gestiona la navegación aérea, en su Centro de Control de Madrid, donde trabajan más de 1.000 personas y que se encarga de supervisar 435.000 kilómetros cuadrados de espacio aéreo. Enaire está actualmente licitando la renovación del servicio de restauración y los menús subvencionados oscilan entre 1,05 y 1,20 euros, que incluyen dos platos, bebida y pan. El más caro es si, además, se elige postre.

Solo por un año de servicio, Enaire pagará 618.000 euros. La previsión es servir unos 30.000 menús ese año; otro 250 menús totalmente pagados por Enaire los días 24, 25, 31 de diciembre, y 1 de enero (festivos importantes); 1.000 comidas más para visitas (con otros precios más altos) y unos 3.000 desayunos de trabajo. El servicio también incluye análisis químicos y microbiológicos de las comidas y un programa de limpieza y mantenimiento. La empresa que finalmente se haga con el contrato tendrá que subrogar a 13 empleados, entre camareros, cocineros y encargados. Además, “se incluye la provisión del servicio de ‘vending’ en las dependencias del Centro de Control Aéreo de Torrejón”, que conlleva el suministro e instalación de las máquinas expendedoras, señala el pliego.

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El Centro de Control de Tránsito Aéreo de Madrid está dentro de la base de Torrejón de Ardoz. De hecho, todos los menús se elaborarán en la cocina de ese centro, donde trabaja personal de control (como controladores), de servicios (personal jurídico, administrativos, departamento económico), personal de mantenimiento e ingeniería. Es uno de los puntos de control aéreo más importantes de Europa. Gestiona todo lo que está al norte del paralelo 39N, que agrupa las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León, La Rioja, Madrid, parte de Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón. Desde este centro se prestan servicios de control de ruta y aproximación de nueve aeropuertos.

Uno de los edificios del centro de control aéreo de Madrid. (Infobae)

Aparte de los menús de comida y cena, el servicio deberá disponer también de un buffet de ensaladas en un mueble refrigerado adecuado a disposición de los clientes. Obviamente, no se servirá alcohol. Solo se permite agua mineral con y sin gas (50 cl.), cerveza sin alcohol y refrescos. “El tiempo máximo de servicio en barra no deberá sobrepasar los cinco minutos, excepto en picos de demanda puntual”, reza el pliego de condiciones técnicas. La cubertería, junto a la servilleta, se presentará en envase retractilado. El comedor dispone de una terraza exterior, pero este espacio no será atendido por el personal del servicio de restauración, aunque sí se encargará de la limpieza y retirada de restos. El servicio de comidas permanecerá abierto de 07:30 a 23:30 horas todos los días del año.

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Menús de dietas

Los menús, tanto para comidas como para cenas, estarán compuestos como mínimo por dos primeros platos, dos segundos platos, postre, bebida y pan. Habrá también menú de dieta o régimen, así como menús para personas con intolerancias alimentarias o celíacas. Estos menús tendrán el mismo precio que los menús base. Y, ¿de qué precios estamos hablando? Pues el menú tradicional oscila entre los 1,05 y los 1,20 euros, si lleva o no postre. Si solo se quiere un plato con postre y bebida el precio oscila entre los 0,60 y 0,90 euros. Si los menús no están subvencionados (para visitas o trabajadores que no tienen derecho), el precio de los menús completos es de 6,87 euros.

Enaire estima que financia unos 4.300 menús al mes. Si nos vamos al listado de consumiciones puntuales, los desayunos también son muy económicos. Tomarse un café con bollo o tostada cuesta 1,5 euros. Lo más caro es un zumo de naranja natural, valorado en 1,90 euros. También hay bocatas. El más barato es el de tortilla francesa (eso sí, con un solo huevo), valorado en 1,30 euros. El más caro es el pepito de ternera a 3 euros.

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