Pero en los tres casos no hay duda de que la autoridad monetaria mantuvo el sendero de "desinflación", y tanto el consumo, como la inversión y la recaudación tributaria no se vieron afectados, habida cuenta que dieron muestras de que esos desvíos no habían alterado el objetivo fundamental de recuperar la senda del crecimiento de la economía, reducir el desempleo y con ello empezar a bajar la pobreza.