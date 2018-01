– ¿Fueron consensuados los aumentos con el sector del transporte y con los sindicatos?

– Hemos trabajado con los sindicatos y cámaras para estas modificaciones, no solo en lo tarifario sino también en cuanto a las obras que estamos haciendo en el sistema de colectivos. No tengo dudas de que en la Provincia en estos dos años hicimos más obras para el transporte que en los últimos 20 años. Son 14 kilómetros de un metrobus que no solo permiten que viajemos mejor, sino mejoras enormes en el entorno urbano, ampliación de la calzada, hemos pavimentado más de 200 kilómetros de calles de tierra; y vamos a pavimentar el 100% de calles de tierra de acá a 2019; esto ayuda a tener una mejor flota de colectivos. Continuamos incorporando aire acondicionado; más de 1.000 cámaras para darle más seguridad a pasajeros y conductores; y ya hay 7 líneas con el sistema de predictivo, que permite conocer cuándo llega el colectivo.