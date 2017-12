No es casual que el intento de devaluación indirecta se lance dos días después de que se conociera que el déficit comercial de los primeros once meses del año es récord histórico. Se calcula que el año va a terminar con un rojo que rondará los USD 9.000 millones, superando en más de un 50% el anterior récord histórico de 1994, y quintuplicando lo que el Gobierno previó en el Presupuesto 2017. Mientras en la comparación interanual las exportaciones cayeron 5% en noviembre y están estancadas en lo que va del año, las importaciones treparon el mes pasado 30% y acumulan una suba del 20% en lo once meses.