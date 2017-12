Desde una visión más general, este rojo comercial alimenta el déficit de cuenta corriente, que este año llegará a un récord de 4,5% del PBI. Se trata de un nivel que no se veía desde 1998. Allí se incluye no sólo el déficit de comercio exterior, sino también el de la balanza turística (11.000 millones este año) o la remesa de utilidades al exterior, entre otros rubros. Economistas como Alfonso Prat-Gay (y no es el único) han advertido que se trata de una tendencia mucho más preocupante aún que el déficit fiscal. Los más de USD 25.000 millones que se van por año por estos conceptos son compensados por el ingreso de dólares del endeudamiento y de inversores que entran para realizar "carry trade", o sea aprovechar las elevadas tasas y apostar a fuertes ganancias en dólares.