-Hay tres etapas. La primera es reconocer que Pilar, la Argentina y la provincia de Buenos Aires tienen un problema energético. El año pasado tuvimos cortes 149 días del año. Este año seguimos teniendo cortes. Tenemos un problema de falta de inversión e infraestructura energética. ¿Qué tratamos de hacer? Primero, iniciamos acciones judicialmente contra Edenor para aumentar la inversión en la transmisión y, a la vez, venimos en conversaciones con la Nación para ver cómo se podía mejorar el sistema en general. Pilar tiene un parque industrial que consume casi lo mismo que toda la población junta (del distrito). Cuando las dos cosas están a pico, no alcanza el sistema.

Se tomó una decisión a nivel país de generar más producción energética. En Pilar tenemos tres termoeléctricas, una en el parque industrial, y dos en Villa Rosa, porque hay una subestación eléctrica que está ahí hace diez años, y ya produce 50 MW.

Siempre que hay diferencias entre los vecinos, entre los que piden una solución para no vivir con cortes, y los que dicen 'no la pongas acá', lo mejor es que lo dirima la Justicia. Eso es parte de un proceso institucional y sano.