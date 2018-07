Previo al intento de eyectar al juez, APR Energy había manifestado en el expediente que la central termoeléctrica se encontraba "apagada" ya que "su función exclusiva" era la de activarse rápidamente para producir y despachar energía cuando el resto de los generadores no dieran abasto, ya sea por fallas o picos de demanda. Destacó, en ese momento, que durante el período en que la central no genera energía no consume combustible, no genera gases, no consume agua y no produce ningún tipo de ruidos.