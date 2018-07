-No estamos en contra de la generación energía, todo lo contrario. Esto podría ser un caso de bioética, pero hay que determinar los problemas biológicos. Si el funcionamiento va a contaminar o no el río. Segundo, si va a contaminar el suelo. Tercero, la contaminación sonora. La tierra no estaba permitida para un uso industrial. Lo que se aprobó en tiempo récord es una industria de categoría 3. Todo esto demuestra una vocación expresa de poner las termoeléctricas en un lugar donde no debieran estar. Creemos que del lado de Pilar hay lugares despoblados donde se podrían llegar a colocar.