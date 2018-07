Bragulat, uno de los destinatarios del correo de Campins Camejo, renunció el jueves pasado a su cargo como gerente general y vicepresidente de CAMMESA "por motivos personales", según anunció en un comunicado la cartera de Energía. El ahora ex funcionario se había desempeñado como número dos de CAMMESA durante el kirchnerismo, bajo las órdenes de Julio De Vido. El año pasado, el fiscal federal Federico Delgado lo imputó y pidió su indagatoria junto al ex ministro de Planificación por sobreprecios pagados a Odebrecht por la ampliación de dos gasoductos. Sin embargo no fue procesado por el juez Daniel Rafecas en esta causa cuando dictó la tanda de procesamientos en abril último.