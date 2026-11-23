El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica decomisó aproximadamente 550 kilogramos de cocaína durante dos operativos contra el narcotráfico en el Pacífico Sur Crédito: MSP

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Las autoridades de Costa Rica decomisaron aproximadamente 550 kilogramos de cocaína y detuvieron a ocho costarricenses durante dos operativos contra el narcotráfico marítimo desarrollados en aguas del Pacífico Sur, con el apoyo de un avión de patrullaje de Estados Unidos.

Las intervenciones estuvieron a cargo del Servicio Nacional de Guardacostas, cuyos oficiales interceptaron dos embarcaciones pesqueras de bandera costarricense que, según el reporte policial, intentaron deshacerse de la droga lanzando varios recipientes al mar.

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Los operativos se realizaron a 75 y 128 millas náuticas de Golfito, respectivamente, y permitieron recuperar 550 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó que los ocho sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, mientras se determina su situación jurídica y las eventuales medidas cautelares.

Primera embarcación fue sorprendida lanzando droga al mar

La primera intervención ocurrió a 75 millas náuticas de Golfito, donde los guardacostas localizaron una embarcación pesquera identificada como Ángel del Golfo Dulce.

De acuerdo con el informe oficial, sus ocupantes fueron sorprendidos mientras lanzaban al océano varios recipientes utilizados para transportar sustancias ilícitas.

Los oficiales lograron recuperar seis pichingas que contenían 196 paquetes de cocaína, los cuales fueron decomisados como parte de las diligencias policiales.

Durante este operativo fueron detenidos cuatro costarricenses, entre ellos dos hermanos de apellido Díaz y otro hombre apellidado Umaña.

Según las autoridades, los tres registran antecedentes por tráfico internacional de drogas.

El cuarto detenido fue identificado únicamente con el apellido Murillo, quien, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, no registra antecedentes policiales.

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El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, informó que Costa Rica acumula más de 61 toneladas de cocaína y marihuana decomisadas durante 2026. Crédito: MSP

Segundo barco transportaba otros 354 paquetes de cocaína

La segunda operación se desarrolló a 128 millas náuticas de Golfito, donde las autoridades localizaron otra embarcación pesquera costarricense denominada Zafiro V.

El barco fue detectado por los pilotos de una aeronave estadounidense que participaba en labores de vigilancia marítima.

Según el reporte policial, los tripulantes también fueron observados mientras lanzaban pichingas al mar, presuntamente con el propósito de deshacerse de la carga ilícita.

Tras la intervención de los guardacostas, se recuperaron 354 paquetes de cocaína, que se sumaron a los decomisados durante el primer operativo.

En esta embarcación fueron detenidos otros cuatro costarricenses, identificados por los apellidos Rodríguez, Herrera, Barquero y Villalobos.

Las autoridades indicaron que Rodríguez no registra antecedentes, mientras que Herrera cuenta con expedientes relacionados con robo con violencia contra las personas y tráfico de drogas.

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Por su parte, Barquero registra antecedentes por hurto, mientras que Villalobos presenta antecedentes por tenencia de drogas y hurto.

En total, las dos intervenciones permitieron recuperar 550 paquetes de cocaína, distribuidos en 196 paquetes en la primera embarcación y 354 en la segunda.

Un avión de patrullaje de Estados Unidos colaboró en la localización del barco Zafiro V, donde las autoridades recuperaron 354 paquetes de cocaína. Crédito: MSP

Costa Rica supera las 61 toneladas de drogas decomisadas en 2026

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, destacó la importancia de la cooperación internacional para combatir las organizaciones dedicadas al transporte de estupefacientes por las rutas marítimas.

“Este resultado demuestra el trabajo coordinado y firme que estamos haciendo, con el cual le seguimos cerrando el paso al crimen organizado en nuestras aguas”, afirmó el jerarca.

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El operativo se suma a las acciones desarrolladas durante 2026 por los distintos cuerpos policiales costarricenses, que han permitido decomisar más de 61 toneladas de cocaína y marihuana en diferentes puntos del territorio nacional.

El Ministerio de Seguridad Pública no detalló el destino que tendría la droga transportada en las dos embarcaciones ni la organización criminal a la que presuntamente pertenecerían los cargamentos.

Por ahora, los ocho detenidos permanecen a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar las medidas cautelares correspondientes y establecer sus eventuales responsabilidades en los hechos investigados.