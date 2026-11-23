El Carnaval de San Miguel representa el cierre de las fiestas patronales dedicadas a la Virgen de la Paz en El Salvador./ (Pulsar Mix)

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Protección Civil desplegará más de 6,400 elementos operativos durante el Carnaval de San Miguel, la fiesta popular más concurrida de El Salvador.

El dispositivo se activa en un año en que el Ministerio de Turismo proyecta la llegada de dos millones de visitantes a la ciudad oriental, según estimó la ministra Morena Valdez.

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La celebración principal del 67.º Carnaval Internacional de San Miguel está fijada para el sábado 28 de noviembre, con el tradicional desfile de carrozas y una jornada de espectáculos musicales que incluirá al cantante Marc Anthony como artista principal.

El plan combina prevención, reacción y atención médica inmediata

El dispositivo de la Comisión Nacional de Protección Civil- según se detalló en un comunicado divulgado por la Secretaría de Prensa- contempla tres puestos de mando y coordinación que monitorearán en tiempo real el desarrollo del evento, junto con puntos de primeros auxilios, atención prehospitalaria, ambulancias en sectores estratégicos y equipos de búsqueda y rescate distribuidos en las zonas de mayor concentración.

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El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, presentó el plan ante medios locales: “Este día, queremos dar a conocer de manera oficial el Plan de Contingencia que se implementará durante el Carnaval de San Miguel, un evento que reúne a una gran cantidad de visitantes nacionales y extranjeros y que, por su naturaleza, exige una planificación rigurosa y altamente coordinada”.

Autoridades salvadoreñas presentaron el plan de asistencia para el Carnaval de San Miguel, el más grande de El Salvador . Foto cortesía Secretaría de Prensa.

Amaya añadió que todos los puestos de mando y socorristas operarán en una misma frecuencia de radio para agilizar la comunicación ante cualquier eventualidad.

Diez instituciones coordinan el operativo de seguridad

El despliegue reúne a Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y el Sistema de Emergencias Médicas. También participan FOSALUD, la Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento, la Cruz Verde Salvadoreña y el Viceministerio de Transporte.

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A ese grupo se suman el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia y la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos. El dispositivo incluye además controles vehiculares y seguridad perimetral en las principales calles, avenidas y zonas de concentración de público.

La seguridad del carnaval contará con 5,000 policías y soldados, además de controles vehiculares y rutas alternas para ordenar el tránsito hacia el estadio Félix Charlaix, sede del cierre del evento.

La celebración principal del 67.º Carnaval Internacional de San Miguel está fijada para el sábado 28 de noviembre, con el tradicional desfile de carrozas y una jornada de espectáculos musicales que incluirá al cantante Marc Anthony como artista principal.- crédito @marcanthony/Instagram

Brigadas técnicas revisan tarimas, gas y conexiones eléctricas

Las autoridades no solo vigilan el orden público. Brigadas técnicas realizan inspecciones en conexiones eléctricas, tarimas y ventas de alimentos, con atención especial a la manipulación de gas propano en los puestos de comida.

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Unidades del Cuerpo de Bomberos permanecerán en puntos estratégicos para atender incidentes de forma inmediata. Este trabajo preventivo se suma a una revisión paralela de establecimientos comerciales: la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia de Regulación Sanitaria y el Ministerio de Salud inspeccionaron hoteles, restaurantes y comercios de San Miguel antes del inicio de las fiestas patronales, según informó el portal dinero.com.sv.

Esa revisión busca que los negocios que atenderán a los visitantes cumplan con las condiciones sanitarias necesarias. La Defensoría del Consumidor mantiene además canales para que la población informe irregularidades o abusos comerciales durante la celebración.

La agenda del carnaval se extiende hasta el domingo

Las festividades migueleñas no se agotan en el desfile del sábado. La programación incluyó un carnavalito internacional el 26 de noviembre y contempla un carnaval playero el domingo 29 en el Hotel Marbella, de acuerdo con información de medios locales.

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Marcela Escobar, representante de Urbanización España, es coronada como la nueva soberana del LXVII Carnaval de San Miguel.

Las actividades religiosas, culturales y ecuestres que anteceden al cierre forman parte de una tradición que este año combina identidad local con un espectáculo musical de alcance internacional.

Las autoridades salvadoreñas pidieron a la población seguir las indicaciones del personal operativo durante toda la celebración. También llamaron a vigilar a niños, niñas, adultos mayores y a evitar conductas de riesgo en medio de la afluencia masiva de público prevista para el fin de semana.