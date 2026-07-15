“Sueño roto”, “Messi excelente” y “Tuchel culpable”: las reacciones de los medios de Inglaterra tras la caída ante Argentina

Los medios de Inglaterra hicieron eco de la derrota ante Argentina en la semifinal del Mundial

Luego de la eliminación a manos de la selección argentina en la semifinal del Mundial 2026, los medios más importantes de Inglaterra reflejaron en sus portadas la frustración por haber quedado en las puertas de la final, que no disputan desde la Copa del Mundo que organizaron en 1966 y en la cual obtuvieron el único título del máximo certamen que organiza la FIFA.

El diario The Sun, uno de los más destacados, tituló con letras bien grandes la frase: “Otro excelente Messi”. En el análisis del artículo tras el 2-1 de Argentina, el medio británico ampliaron: “Los Tres Leones quedaron desolados tras quedar eliminados del Mundial por el gol de Martínez en el tiempo de descuento”.

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“Desesperación al final, lágrimas también. Un sueño roto y mentes destrozadas. Pero también hay recriminaciones. Ya hemos visto esta película demasiadas veces. Y siempre tiene el mismo final. El que Tuchel fue contratado para cambiar. No lo hizo”, concluyó el análisis.

El medio Express apuntó contra Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, por la derrota con Argentina

Otro de los medios que hizo hincapié en la táctica empleada por el entrenador alemán fue Express. “Thomas Tuchel, el culpable de la derrota de Inglaterra ante Argentina, ya que una decisión fallida provocó el colapso”, indicó con una foto del DT frustrado. “Inglaterra no pudo aguantar, y apenas el cuarto árbitro indicó que se añadirían nueve minutos, Lautaro Martínez marcó de cabeza el segundo gol de Argentina. Lo peor de todo es que el derrumbe se veía venir desde lejos”, analizó el medio, criticando las variantes que realizó el entrenador.

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“Inglaterra con el corazón roto”, tituló el suplemento deportivo de The Guardian, con una imagen de Harry Kane, capitán del seleccionado, con Lionel Messi consolándolo. También hicieron referencia a la bandera que exhibieron los jugadores argentinos alusiva a las Islas Malvinas y en la nota de calificaciones a los futbolistas británicos quien obtuvo más baja puntuación fue Kane, con un 5. “Fue gracias a su pase largo que Inglaterra marcó. Pero estará muy decepcionado por no haber tenido mayor impacto”, publicaron.

Inglaterra fuera, el contundente título del medio inglés Telegraph

Telegraph, en tanto, tituló con un contundente: “Argentina terminó con el sueño mundialista de Inglaterra con un cruel gol en el minuto 93″. Dentro de la nota que detalló lo ocurrido en todo el partido, el medio reflejó la frustración de la derrota en la agonía del partido. “Ha habido muchos obstáculos en el camino y demasiadas humillaciones a lo largo de los años, pero cuando Inglaterra ganaba una semifinal de la Copa del Mundo a falta de cinco minutos para el final, parecía que esta vez podría ser diferente. La remontada argentina que siguió impulsó a Lionel Messi a su tercera final de la Copa del Mundo, e Inglaterra perdió el partido por dos goles en siete minutos. Las recriminaciones perdurarán durante años”, indicó el periodista Sam Wallace desde Atlanta.

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“Thomas Tuchel intentó armar un equipo para defender la ventaja, pero la presión argentina fue demasiado grande. Argentina tenía la inercia a su favor y simplemente sentenció el partido contra Inglaterra. Todo apuntaba a que sería una victoria histórica; al final, se convirtió en una derrota humillante”, concluyó el análisis.

Sueño terminado. Harry Kane se toma el rostro tras la eliminación de Inglaterra ante la Argentina

Por otra parte, los medios británicos hicieron foco en el festejo final de los jugadores argentinos con los hinchas y la bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”. The Sun publicó una nota en la que ser refería a la arrogancia de los argentinos, según sus palabras. “Los jugadores argentinos celebraron su victoria en la semifinal del Mundial contra Inglaterra mostrando una pancarta repugnante que reivindicaba las Islas Malvinas. También se pudo ver a aficionados exaltados ondeando el deplorable cartel que reivindica la soberanía sobre las islas, cuyos habitantes han votado abrumadoramente a favor de ser un Territorio Británico de Ultramar", continuaron.

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Por último, Daily Mail eligió una foto de David Beckham, tomándose el rostro en el palco junto a su esposa Victoria Adams tras la derrota en semifinales. “Se desploma en las gradas y los jugadores de Inglaterra lloran en el campo, mientras Argentina anota dos goles en los últimos minutos, destrozando sus sueños mundialistas en Atlanta y clasificándolos para la final contra España”.

“Los Tres Leones sufren una dolorosa derrota en el último minuto cuando el suplente estrella Lautaro Martínez anota de cabeza el gol de la victoria tras un centro de Lionel Messi en el tiempo de descuento”, comentaron en la nota central.

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La foto que eligió Daily Mail con David Beckham tomándose el rostro en el palco tras la derrota de Argentina