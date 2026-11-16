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Gérard Depardieu acepta su condena por agresión sexual y pide perdón a las víctimas: "Nunca tuve la intención de hacer daño a las mujeres con las que me crucé" - Clone

El actor francés admitió que su posición de poder tuvo consecuencias sobre las mujeres que lo rodearon

Gerard Depardieu
Gérard Depardieu retiró su apelación y dejó firme la condena de 18 meses de prisión en suspenso impuesta por un tribunal de París. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
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Gérard Depardieu retiró este lunes su apelación contra la condena por agresión sexual impuesta en mayo de 2025 y presentó sus disculpas públicas a las víctimas, con lo que quedó firme la sentencia de 18 meses de prisión en suspenso dictada por un tribunal de París.

El actor francés, de 77 años, difundió un comunicado titulado “J’entends” (“Lo entiendo”) en el que asumió su responsabilidad.

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“La justicia se ha pronunciado. He sido declarado culpable. Lo entiendo y asumo esta condena”, escribió. En el texto, ofreció sus “disculpas más profundas y sinceras” a quienes “hayan podido sufrir” como consecuencia de su conducta.

Depardieu reconoció que durante años se escudó “en la provocación y en la procacidad” durante los rodajes, y admitió que sus palabras y “algunos de sus gestos” no estaban “sin consecuencias”, en particular por provenir de alguien en una posición de autoridad como la que él ocupó.

Nunca tuve la intención de hacer daño a las mujeres con las que me crucé, pero he llegado a comprender que la intención no cambia el daño causado”, añadió. Cerró con: “He comprendido que pertenecí a un mundo que actualmente ha desaparecido”.

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El actor francés asumió su responsabilidad y presentó disculpas a las víctimas mediante un comunicado titulado 'J'entends'. (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)
El actor francés asumió su responsabilidad y presentó disculpas a las víctimas mediante un comunicado titulado 'J'entends'. (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)

La audiencia de apelación estaba prevista para ese mismo lunes en París, pero el actor no se presentó. La defensa había entregado la semana anterior una solicitud de desistimiento que anuló la vista antes de su inicio.

Posteriormente, la Fiscalía también retiró su propia apelación, con lo que la sentencia original quedó consolidada.

Su nueva abogada, Delphine Meillet, explicó que la decisión fue el resultado de “un largo período de reflexión y maduración”, según declaró a Variety.

Y agregó: “Es un hombre que ha recorrido un largo camino y ha llegado a un punto de inflexión”, afirmó la letrada, quien también señaló que el actor quiso evitar que las denunciantes tuvieran que atravesar una nueva audiencia.

Gérard Depardieu es condenado por agresión sexual: ¿qué ocurrió en el rodaje de ‘Les volets verts’?

El tribunal de primera instancia condenó a Gérard Depardieu el 13 de mayo de 2025 por las agresiones cometidas contra dos mujeres durante el rodaje de Les volets verts, dirigida por Jean Becker.

Una decoradora de 54 años declaró que el actor la sujetó entre sus piernas y le tocó el pecho y las nalgas mientras profería insultos.

Las acusaciones acumuladas contra el actor impulsaron el desarrollo del movimiento #MeToo en Francia. (REUTERS/Yves Herman)
Las acusaciones acumuladas contra el actor impulsaron el desarrollo del movimiento #MeToo en Francia. (REUTERS/Yves Herman)

Una asistente de dirección de 34 años relató que introdujo la mano bajo su pantalón cuando la acompañaba a su camerino, episodio que fue el primero de varios tocamientos.

Los magistrados dieron por probadas las agresiones y señalaron que Depardieu no había reconocido los hechos ni pedido perdón durante el juicio, lo que, a su criterio, evidenciaba que no había asimilado la noción de consentimiento.

Además de la pena en suspenso, el fallo incluyó una inhabilitación de dos años para ejercer cargos electivos y la inscripción del actor en el registro nacional francés de agresores sexuales y violentos.

Depardieu afronta además un proceso distinto por una denuncia de la actriz francesa Charlotte Arnould, quien lo acusa de haberla violado en 2018 en su domicilio de París.

En septiembre de 2025, un juez de instrucción ordenó que el caso fuera a juicio oral, decisión que el actor recurrió.

Un tribunal de apelaciones de París tiene previsto resolver el 26 de noviembre si la causa avanza a juicio. Depardieu ha negado de manera consistente estas acusaciones.

Un tribunal de apelaciones resolverá si Depardieu va a juicio oral por la denuncia de violación que presentó la actriz Charlotte Arnould. (AP Foto/Aurelien Morissard, File)
Un tribunal de apelaciones resolverá si Depardieu va a juicio oral por la denuncia de violación que presentó la actriz Charlotte Arnould. (AP Foto/Aurelien Morissard, File)

El caso se enmarca en el contexto del movimiento #MeToo en Francia, que cobró impulso en parte por las múltiples denuncias acumuladas contra el actor a lo largo de los años, varias de ellas ya archivadas por prescripción.

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