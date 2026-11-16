Beyoncé rompe un nuevo récord y llega a las 100 nominaciones al Grammy

Beyoncé se convierte en la primera artista con 100 nominaciones al Grammy. (AP/Susan Walsh)

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Beyoncé se convirtió en la primera artista en alcanzar las 100 nominaciones a los premios Grammy a lo largo de su carrera, luego de obtener una candidatura en la categoría de mejor interpretación solista de R&B para la edición de 2027.

Con este reconocimiento, la cantante estadounidense amplía su trayectoria dentro de los galardones otorgados por la Academia de la Grabación y suma un nuevo registro a su historial en la industria musical.

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La intérprete ya ocupa el primer lugar como la artista con más premios Grammy obtenidos, con un total de 35 estatuillas.

Este récord comenzó a consolidarse en la ceremonia de 2023, cuando superó al director de orquesta Georg Solti, quien mantenía la marca anterior con 31 reconocimientos.

En aquella edición, Beyoncé consiguió su premio número 32 gracias a su victoria en la categoría de mejor álbum de dance/electrónica.

Beyoncé es la artista con más Premios Grammy ganados. (EFE)

Posteriormente, durante la ceremonia de 2025, la cantante obtuvo tres premios adicionales, con lo que elevó su cuenta a 35 galardones.

Entre los reconocimientos de esa edición destacó el premio a álbum del año por Cowboy Carter, producción que le permitió obtener por primera vez esta distinción, después de varias nominaciones en la categoría sin haber conseguido el triunfo.

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La nueva candidatura de Beyoncé llega tras el lanzamiento de “Morning Dew (Donk)”, publicado el 4 de julio, como parte de las actividades relacionadas con el vigésimo aniversario de B’Day, su segundo álbum de estudio.

La canción fue producida por la propia artista junto con Pharrell Williams, mientras que los créditos de composición corresponden a Beyoncé, Williams, The-Dream y Darius Dixon.

En la categoría de mejor interpretación solista de R&B, la cantante comparte nominación con otras figuras del género.

“Morning Dew (Donk)” fue nominada en la categoría de mejor interpretación solista de R&B. (Facebook)

Entre las producciones seleccionadas se encuentran “Out the Window”, de Kehlani; “Let Me”, de Victoria Monét; “Pressha”, de Jill Scott, y “What You Need”, de Tems. La categoría reúne así a intérpretes de distintas generaciones de la música R&B contemporánea.

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En el panorama general de las nominaciones para 2027, las artistas femeninas ocupan varios de los primeros puestos.

La cantante británica Raye encabeza la lista con 11 candidaturas, seguida de la española Rosalía, quien consiguió nueve. Por su parte, Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers registraron siete nominaciones cada una.

Olivia Dean también figura entre los nombres destacados de esta edición, con seis candidaturas, la misma cantidad que obtuvieron Bruno Mars y Leon Thomas.

Otro de los cambios anunciados para la edición de 2027 corresponde a la transmisión del evento. Por primera vez en más de cinco décadas, los premios Grammy dejarán de emitirse a través de CBS, cadena que durante años fue su plataforma televisiva habitual.

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Los Premios Grammy de 2027 no serán transmitidos por CBS. (AP/Julio Cortez)

La ceremonia se transmitirá por ABC y también estará disponible mediante los servicios de Disney+ y Hulu.

La entrega número 69 de los premios Grammy está programada para el domingo 7 de febrero de 2027, a las 19:00 horas del este de Estados Unidos (16:00 horas del Pacífico). El evento se realizará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

La ceremonia de febrero reunirá nuevamente a los artistas nominados en distintas categorías, mientras la Academia de la Grabación prepara una edición con cambios en su plataforma de transmisión.