Revelaron un dato clave sobre el misterioso retiro de la tenista Camila Giorgi: “No hay nada raro”

Camila Giorgi ganó 4 títulos (Hertogenbosch 2015, Linz 2018, Montréal 2021 y Mérida 2023), llegó a 6 finales y disputó cuartos de final de Wimbledon 2018 (Crédito: Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Cuando su nombre figuró en la nómina de las jugadoras retiradas de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), el caso de Camila Giorgi se transformó en una cuestión repleta de incertidumbre por los modos de la intempestiva decisión y el silencio de la protagonista, que alimentó múltiples teorías sobre el alejamiento de la italiana de raíces argentinas ganadora de 4 títulos profesionales.

La ex número 26 del mundo, mejor ranking de su carrera, en 2018, realizó su último posteo en redes sociales hace 53 días. La periodista del diario italiano La Gazzetta dello Sport, Federica Cocchi, manifestó que “nadie la ha visto ni sabe nada de ella”. El periódico Corriere della Sera había logrado comunicarse con su círculo íntimo, aunque solo consiguió “un mensaje vago y críptico”, que aclaró: “Camila no revelará nada sobre ella hasta Roland Garros, tal vez”.

Incluso, la WTA intentó comunicarse con ella sin éxito, pero al parecer en las últimas horas hubo una confirmación sobre los nuevos horizontes de Giorgi que ponen fin a las especulaciones, y la informó el periodista especializado en tenis y autor de dos libros, Danny Miche, quien la había entrevistado tiempo atrás: “Oficialmente Camila Giorgi se retiró, no hay nada raro. Me lo confirmó su propio padre. Está viajando y disfrutando de lo cosechado”.

La publicación de Danny Miche sobre Camila Giorgi

Esta desconocida información sucedió después de que los medios internacionales hayan asegurado que las personas que intentaron contactar a la mujer y a su padre, Sergio, ex combatiente de Malvinas, se encontraron con los celulares inactivos. Lo mismo sucedió con el teléfono de su hermano, Amadeus, que se ocupaba de “sus relaciones públicas, las (pocas) entrevistas y algunas portadas” en la carrera de Camila. Tampoco hay forma de contactar a Claudia, su madre, que en su rol de artista y estilista es quien fomentaba la otra pata de la carrera de Giorgi, la de la moda.

En la misma sintonía, Tathiana Garbin, flamante capitana del equipo italiano de Fed Cup, dialogó con la agencia ANSA: “Hay un poco de preocupación. La última vez que hablamos fue antes de la Copa Billie Jean King y no me dio disponibilidad para venir a Sevilla con el equipo por un problema en el pie”. “Espero que esté bien, que no haya problemas y que haya dejado con serenidad este deporte que tanto le ha dado”, manifestó.

En cuanto a las razones que podrían haberla empujado al retiro, se refirió a la caída en el escalafón al puesto 116°: “Creo que para una jugadora que ha llegado a lo más alto es difícil luego empezar de nuevo desde las eliminatorias y con una clasificación baja. Quizás era necesaria una conclusión”.

El último posteo de Camila Giorgi en redes

La tenista de 32 años, que llegó a cuartos de final en Wimbledon 2018, se alejó de su profesión, al menos en las redes sociales, ya que su última publicación referida a la disciplina sucedió el 17 de enero del 2023 con una foto de una conferencia de prensa en el Australian Open, donde había caído en primera ronda ante la 22° del mundo, Victoria Azarenka. A partir de ahí, promocionó su marca de ropa “Giomila”. Desde ese momento, hubo 18 fotos más de su vida diaria o referidas al modelaje, a la marca de indumentaria.

Una de las teorías que se tejieron en relación a la determinación de Camila Giorgi fue comunicada por la reportera del Corriere della Sera, Gaia Piccardi, en la cual contó que en el país europeo retumba “el eco de una indiscreción que la habría trasladado apresuradamente al extranjero por problemas en Italia”.

Frente a esto, cobró relevancia una reciente acusación de Fiscalía de Vicenza en una causa por la emisión de certificados de vacunación de Covid-19 falsos. El fiscal, Gianni Pipeschi, solicitó procesar a 25 personas en los primeros días de marzo, según advirtió Il Giornale Di Vicenza y “entre los sospechosos” para encarar una investigación preliminar aparece una famosa cantante conocida como Madame y la tenista Giorgi, “que acabó en la investigación junto con su hermano, su madre y su padre”.

Camila Giorgi también se dedica al modelaje, con su madre como compañera en ese oficio

En abril pasado, durante una entrevista con Corriere, la referente del circuito femenino se defendió de estas afirmaciones: “Las investigaciones en curso son sobre la doctora de Vicenza, que mencionó nombres de personajes famosos para cubrirse las espaldas, no sobre mí. Estoy vacunada en varios sitios: vacunada y tranquila, sino no habría podido jugar estos últimos meses, como lo he hecho. Para mí esta historia se acabó”.

En esa misma nota, se adentró en el vínculo familiar con su padre, quien se radicó en Italia después de su regreso de las Islas Malvinas y se casó con una ciudadana local, Claudia. “En Argentina fue una aventura extraordinaria, un viaje importante que me reconectó con mis raíces. Vi amigos, parientes, la familia se reunió. Por una vez fui un turista”, afirmó Camila. Se declaró “enamorada” del país en una charla con Danny Miche: “Le dije a mi padre: ‘Quiero vivir acá’. Ojalá que sea dentro de poco. Soy italiana, pero nunca me pude acostumbrar mucho a Europa”.