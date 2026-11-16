‘Super Meat Boy Again+’ renueva el clásico de Team Meat con niveles inéditos

Super Meat Boy Again presenta su tráiler.

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Team Meat anunció Super Meat Boy Again+, una versión renovada de su exigente juego de plataformas 2D de 2010. El proyecto está confirmado por ahora para Steam, donde ya puede agregarse a la lista de deseados, pero todavía no cuenta con una fecha ni una ventana estimada de lanzamiento.

Qué cambia en Super Meat Boy Again+

La revisión conservará la estructura central de Super Meat Boy: niveles breves y repletos de trampas en los que un salto mal calculado puede devolver al jugador al comienzo de la fase. El objetivo seguirá siendo conducir a Meat Boy entre sierras, pinchos y otros peligros mediante movimientos precisos y reintentos rápidos.

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Sobre esa base, Team Meat incorporará nuevo arte, música, cinemáticas, niveles, secretos y contenido desbloqueable. El estudio promete más de 300 fases en total, aunque todavía no precisó cuántas serán completamente inéditas ni qué porcentaje corresponderá al material conocido del lanzamiento original.

La música incluirá temas nuevos de Danny B, compositor vinculado con el juego de 2010. También habrá secuencias renovadas y cambios visuales, pero Team Meat no detalló si el proyecto modificará sistemas de control, personajes o mecánicas específicas.

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El anuncio lo presenta como una revisión ampliada y no como una secuela. La propuesta busca mantener la respuesta inmediata y la dificultad del original, mientras introduce suficientes alteraciones para que los jugadores veteranos no conozcan de antemano cada obstáculo y recompensa.

El significado del signo +

Team Meat explicó que el signo + representa el contenido preparado para una comunidad que lleva años explorando el juego. Desde 2010, millones de personas completaron sus niveles, encontraron secretos y desbloquearon personajes, por lo que repetir exactamente la misma versión reduciría el factor sorpresa.

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“Entrarán al juego a ciegas, como la primera vez que jugaron a Super Meat Boy”, indicó el estudio al describir su intención. Buena parte de los cambios permanecerá oculta antes del estreno para evitar revelar la ubicación de secretos, las variaciones de niveles y otros elementos inesperados.

Esa decisión también explica por qué el anuncio ofrece una lista general de novedades sin mostrar su alcance completo. Team Meat confirmó arte, música, fases y desbloqueables, pero se reserva detalles sobre la forma en que aparecerán dentro de la campaña.

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Edmund McMillen, uno de los diseñadores del título original, no participará en Super Meat Boy Again+. El desarrollador lanzó recientemente Mewgenics, otro proyecto que había atravesado un proceso prolongado de producción. La nueva versión quedará así bajo la dirección del equipo actual de Team Meat.

Super Meat Boy Again+, de Team Meat

El regreso de un referente independiente

Super Meat Boy fue uno de los primeros éxitos independientes impulsados por la distribución digital en consolas. Su lanzamiento a través de Xbox Live Arcade ayudó a que alcanzara una audiencia amplia en una etapa en la que las tiendas digitales comenzaban a abrir espacio para juegos desarrollados por equipos pequeños.

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El título quedó asociado a producciones como Braid y Fez, que también ganaron visibilidad mediante ese modelo. Su combinación de controles precisos, dificultad elevada y reinicios casi instantáneos permitió que el fracaso formara parte constante del ritmo: cada intento dura poco y entrega rápidamente otra oportunidad.

La franquicia continuó después con Super Meat Boy Forever, un auto runner, es decir, un juego en el que el personaje avanza automáticamente y el jugador concentra sus acciones en saltar, atacar o esquivar. Esa entrega tuvo una recepción menor que la original y cambió una parte importante de la fórmula al limitar el control directo del desplazamiento.

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Más tarde llegó Super Meat Boy 3D, que trasladó la propuesta a escenarios tridimensionales. Aunque mantuvo la dificultad y el énfasis en la precisión, no alcanzó la repercusión del primer juego. Super Meat Boy Again+ volverá al formato 2D y a la estructura que dio origen a la serie, con más de 300 niveles y una versión para Steam todavía sin fecha confirmada.