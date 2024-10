La ex jugadora Camila Giorgi reapareció tras su misterioso retiro del tenis acusada por la justicia: “Estalló el caos”

Camila Giorgi habló tras su misterioso retiro del tenis profesional

Camila Giorgi, reconocida por su carrera como tenista como por su faceta de modelo, volvió a aparecer en público para aclarar los detalles de su abrupto retiro del tenis. La controversia envolvió su salida del deporte en mayo de este año se centró en las acusaciones por haber huido a Estados Unidos debido a problemas legales.

En las últimas horas, la ex raqueta italiana dio una entrevista en el Canal 5 de la TV de su país y desmintió las afirmaciones de que había “desaparecido” sin aviso. “‘¿Desaparecí de repente?’ Esa es la versión que dijeron. No desaparecí, tuve que hacer un anuncio en París sobre mi retiro”, aseguró en el programa Verissimo.

Hay que recordar que el escenario del anuncio de su despedida del tenis se complicó ya que en mayo de 2024, el nombre de la ahora ex tenista de 32 años fue incluido por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) en su lista de jugadoras retiradas. Giorgi expresó durante la nota que era su deseo dejar el deporte hacía tiempo, señalando que la vida de una tenista es agotadora.

“Hace años que quería dejarlo, ser tenista es una vida dura. Lo pospuse mucho tiempo...”, confesó antes de confirmar que su padre la apoyó siempre al mismo tiempo que anuló las percepciones de que él sea controlador. La ex tenista también aprovechó la ocasión para abordar las acusaciones vinculadas a los problemas fiscales en Italia y al supuesto robo de muebles, hecho por el cual habría elegido dejar Italia con destino a Estados Unidos.

Según la modelo, las complicaciones fiscales surgieron por la negligencia de personas encargadas de gestionar este tipo de situaciones. “Mi familia no estaba al tanto de la situación fiscal, los problemas surgieron por culpa de las personas que me gestionaban. Cuando firmé para retirarme, estalló el caos. Nunca nos asustamos, cambiamos a las personas que me gestionaron y ahora estamos en orden. Lamento que la culpa recayera en mi padre. No me gusta la palabra víctima, pero esta vez es así”, explicó. En referencia a los muebles, ridiculizó las acusaciones: “La casa no tenía muebles y nosotros siempre pagamos el alquiler. La noticia me hizo reír”.

La ex tenista italiana dejó la disciplina en mayo de 2024 tras perder en el Miami Open (Photo by Robert Prange/Getty Images)

En cuanto a su vida personal, Giorgi compartió detalles de su situación sentimental y reveló que está en una relación con un estadounidense y describió que atraviesa esta nueva etapa como “un momento feliz” de su vida. También mencionó que, aunque el tenis ya no es parte de su vida, no descarta una posible carrera como actriz en el futuro. “Es un momento bonito, estamos bien y vivimos el día a día”, afirmó sobre su relación de pareja.

En relación a su presente, Camila expresó que disfrutó su estadía en los Estados Unidos y que su objetivo es radicarse en el país de Norteamérica. “Viví un poco en Italia y un poco en EEUU. Nos quedamos en Miami durante tres años. Me gustaría quedarme allí para siempre, pero vuelvo a menudo a Italia, simplemente no me gusta hablar de lo que hago y parece que me estoy escondiendo... Ahora estoy feliz, estoy donde me gustaría estar”, expresó.

Es importante mencionar que cuando se oficializó su retiro en mayo pasado, la prensa local puso la lupa sobre el proceso legal que la tuvo en la mira a raíz de una investigación sobre una médica que habría realizado vacunaciones falsas contra el Covid-19. Según el Il Giornale Di Vicenza, la jugadora que llegó a estar entre las mejores 30 tenistas del mundo en 2018 (26°) era una de las 25 personas que iría a juicio en el caso.

“Las investigaciones en curso son sobre la doctora de Vicenza, que mencionó nombres de personajes famosos para cubrirse las espaldas, no sobre mí. Estoy vacunada en varios sitios: vacunada y tranquila, sino no habría podido jugar estos últimos meses, como lo he hecho. Para mí esta historia se acabó”, se defendió Giorgi en una nota con el Corriere Della Sera que realizó en abril.

Campeona de cuatro títulos en el circuito WTA, Giorgi tuvo su mejor rendimiento en un torneo de Grand Slam cuando alcanzó los cuartos de final de Wimbledon en 2018. Tras su derrota en la segunda ronda del Miami Open contra la número 1 del planeta Iga Swiatek el pasado 20 de marzo, la italiana le puso punto final a su carrera en el tenis.