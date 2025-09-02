Su misterioso retiro del tenis se produjo tras un presunto robo, se convirtió en modelo y ahora deslumbró en el Festival de Cine en Venecia

Camila Giorgi en la presentación de la película 'The Smashing Machine' en el Festival de Cine en Venecia (EFE)

La reaparición de Camila Giorgi en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia devolvió a la e xtenista italiana al centro de la atención pública tras un retiro del deporte rodeado de controversias legales y fiscales. A sus 33 años, la ex número 26 del circuito WTA apareció en el emblemático evento en lo que fue su regreso público en Italia, luciendo un vestido blanco con lentejuelas doradas y pendientes de aro plateados. Todo lo contrario al bajo perfil que mostró desde su salida del profesionalismo.

La ex jugadora apareció ante los flashes en la presentación de la alfombra roja de la nueva película que protagonizará el famoso actor Dwayne Johnson, conocido como La Roca, llamada The Smashing Machine en la que interpreta a un luchador legendario dos veces campeón de peso pesado de la UFC y que también es ícono de las MMA, Mark Kerr.

Ya en 2021, la ex deportista había comenzado a compartir en sus redes sociales imágenes de sus primeros trabajos como modelo de lencería, sorprendiendo a la comunidad de su disciplina. Su actividad en plataformas digitales, como una clase magistral de postres en Nochebuena se hizo viral, mantuvo su figura vigente con sus seguidores, aunque su vida fuera de las canchas permaneció en gran medida alejada de los focos.

El retiro de Giorgi del tenis, anunciado en mayo del año pasado, estuvo rodeado de especulaciones y rumores. La abrupta salida coincidió con la aparición de su nombre en la lista de jugadoras retiradas de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), lo que generó dudas incluso en la WTA, el organismo rector del tenis femenino, sobre la veracidad y los motivos de su decisión. A través de sus redes sociales, Camila expresó su gratitud por el apoyo recibido durante su carrera y descartó cualquier posibilidad de regresar al circuito profesional.

Paralelamente, Giorgi enfrentó una serie de acusaciones legales y fiscales en Italia. Entre ellas, se le señaló por presunta evasión fiscal y por abandonar una villa alquilada en Calenzano, cerca de Florencia, dejando seis meses de alquiler impagos y retirando muebles valiosos. Ella negó categóricamente estas afirmaciones en una entrevista por TV, calificándolas de infundadas y atribuyendo los problemas fiscales a la gestión de un abogado con el que dejó de tener relación. “La casa no tenía muebles y siempre pagamos el alquiler”, afirmó, y añadió que su mudanza a Estados Unidos no fue una huida, sino una decisión familiar.

Las controversias no se limitaron a cuestiones fiscales. La Fiscalía de Vicenza incluyó a Giorgi en una investigación sobre la emisión de certificados de vacunación de COVID-19 presuntamente falsos junto a otros personajes públicos. En declaraciones a la prensa, Giorgi defendió su inocencia y aseguró que las pesquisas se centraban en la doctora responsable de las vacunaciones, no en ella ni en su familia. “Estoy vacunada en varios sitios: vacunada y tranquila. Si no, no habría podido jugar estos últimos meses, como lo he hecho. Para mí esta historia se acabó”, sostuvo.

En el plano personal, la vida de Giorgi experimentó cambios significativos. Desde principios de este 2025, se la vio trabajando durante la última edición del torneo de tenis más relevante en nuestro país, el Argentina Open, un ATP 250 que lleva dos décadas como parte de la gira de polvo de ladrillo en el continente. Se la vio a Camila en un rol de entrevistadora. Además, en sus redes sociales apareció como modelo de una reconocida marca de ropa deportiva y de ocio fundada en 1985.

Otro de los aspectos que hay que destacar es que la trayectoria profesional de la ex tenista estuvo marcada por la influencia familiar. Su padre Sergio Giorgi, argentino de ascendencia italiana y ex combatiente de la guerra de Malvinas, fue su entrenador durante toda su carrera. Además, sufrió la pérdida de su hermana menor Antonela en un accidente de tráfico en 2011.

La ex tenista inició su camino en la disciplina a los cinco años y alcanzó logros destacados, como cuatro títulos en Hertogenbosch 2015, Linz 2018, Montréal 2021 y Mérida 2023, además de llegar a cuartos de final en Wimbledon 2018 y acumular más de 6.400.000 dóalres en premios. Tanto ella como su padre enfrentaron reclamos de patrocinadores privados que alegaron no haber recibido reembolsos prometidos, acusaciones que ambos rechazaron y atribuyeron a resentimientos personales.

