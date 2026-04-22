Se retiró del tenis en medio de una investigación, tuvo una relación con un político argentino y anunció su regreso al circuito

La tenista italiana Camila Giorgi en acción durante un torneo WTA (Robert Prange/Getty Images)

La tenista italiana Camila Giorgi dio una noticia que causó asombro en el mundo del deporte al confirmar que volverá al circuito profesional WTA en 2027, luego de haber disputado su último partido hace poco más de tres años, en marzo de 2024. La jugadora de 34 años, comunicó el anuncio respondiendo preguntas de sus seguidores en Instagram. “¿Extraño competir? Un poco”, fue una de sus respuestas.

La tenista oriunda de Macerata, pero con raíces argentinas porque su padre nació en La Plata, detalló que no sabe aún con precisión el calendario próximo ni en qué torneos participará el año que viene, pero en el marco de su vida privada contó que se encuentra en la semana 19 de embarazo de un niño y que la gestación avanza con normalidad. El 26 de febrero de este año contrajo matrimonio con el entrenador argentino Andrea Pasutti.

En cuanto a su trayectoria profesional en el tenis, Giorgi alcanzó el puesto 26 del ranking mundial y suma cuatro títulos individuales en su palmarés. Su victoria más relevante fue en la final del WTA Masters 1000 de Montreal en 2021 tras derrotar a la checa Karolina Plíšková. Las otras conquistas corresponden al torneo de Bolduque en 2015, cuando venció a la suiza Belinda Bencic, Linz en 2018 derrotando a la rusa Ekaterina Alexandrova y Mérida en 2023, imponiéndose ante la sueca Rebecca Peterson.

La historia de Camila Giorgi confirmando su regreso al circuito profesional de tenis en 2027 (Instagram @camila_giorgi_official)

Más allá de sus éxitos en el plano deportivo, la carrera de Camila Giorgi tuvo varios giros inesperados, como por ejemplo su misterioso retiro en mayo de 2024, cuando su nombre apareció en un listado oficial con las jugadoras que se habían dado de baja. “Hace años que quería dejarlo, ser tenista es una vida dura. Lo pospuse mucho tiempo...”, confesó en una entrevista con un canal italiano. Sobre su abrupta salida del circuito, aclaró: “‘¿Desaparecí de repente?’ Esa es la versión que dijeron. No desaparecí, tuve que hacer un anuncio en París sobre mi retiro”.

Ya alejada del tenis, la deportista incursionó como modelo e incluso posó con prendas de su propia marca de ropa, llamada Giomila, que fue fundada por su madre y se especializa en lencería e indumentaria deportiva con diseños femeninos. Tampoco estuvo ajena a problemas con la justicia, ya que se la acusó de evadir al fisco en Italia, con deudas que alcanzaron el millón de euros.

“Mi familia no estaba al tanto de la situación fiscal, los problemas surgieron por culpa de las personas que me gestionaban. Cuando firmé para retirarme, estalló el caos. Nunca nos asustamos, cambiamos a las personas que me gestionaron y ahora estamos en orden. Lamento que la culpa recayera en mi padre. No me gusta la palabra víctima, pero esta vez es así”, explicó en 2024. A Giorgi también la acusaron de irse de un alojamiento debiendo seis meses de alquiler y además de haber sustraído muebles valiosos: “La casa no tenía muebles y nosotros siempre pagamos el alquiler. La noticia me hizo reír”.

La tenista italiana Camila Giorgi se casó con el entrenador argentino Andrea Pasutti (Instagram)

Sobre su vida sentimental, Giorgi se casó con Pasutti en febrero de este año en la Sede Comunal 14 de la Ciudad de Buenos Aires. En las publicaciones, la deportista, ex pareja del ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires Ramiro Marra, lucía un vestido blanco y sostenía un ramo de flores junto a la frase: “Recién casados”. En otros de los posteos dejó la frase “de aquí hasta la eternidad”. El amor floreció y ambos anunciaron que esperan un niño.

Durante toda su carrera fue entrenada por su padre, Sergio Giorgi, argentino de ascendencia italiana y ex combatiente de la guerra de Malvinas. La pérdida de su hermana menor, Antonela Giorgi, en un accidente de tráfico en 2011, marcó su vida familiar y deportiva. Ahora, la vida de Camila se ha transformado y volverá a tener una revancha en el tenis, el deporte que alguna vez la agobió, pero que volverá a encenderle la chispa competitiva.

Camila Giorgi en una de sus producciones como modelo. La italiana confirmó su regreso al tenis profesional para 2027