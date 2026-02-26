El álbum de fotos del casamiento de la extenista Camila Giorgi y el entrenador Andreas Pasutti: anunciaron que serán padres

Camila Giorgi mostró imágenes de su casamiento (@camila_giorgi_oficial)

Camila Giorgi causó un furor en las redes sociales al anunciar su embarazo y mostrar las imágenes del momento en el que contrajo matrimonio con el entrenador argentino Andreas Ignacio Pasutti. Hace apenas unas semanas, en San Valentín, la extenista compartió en sus redes sociales que será madre. Días más tarde, reveló las fotografías del casamiento con su pareja.

En diálogo con el medio italiano Corriere Della Sera, la extenista ítaloargentina, de 34 años, confirmó que todavía no conoce el sexo del beb, aunque prevé que el nacimiento será en Italia o en otro país de Europa.

En el mismo mensaje en el que anunció su embarazo, anticipó que exploran nombres para el futuro hijo o hija y no descarta regresar al tenis. “Nunca digas nunca”, escribió sobre la posibilidad de retomar su carrera tras el nacimiento.

A través de varias historias de Instagram en las últimas horas, Giorgi y Pasutti mostraron imágenes de su boda en la Sede Comunal 14 de la Ciudad de Buenos Aires. En las publicaciones, la deportista, expareja del ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires Ramiro Marra, lucía un vestido blanco y sostenía un ramo de flores junto a la frase: “Recién casados”. En otros de los posteos dejó la frase “de aquí hasta la eternidad”.

Camila Giorgi ganó cuatro títulos de la WTA durante su carrera como tenista (Mandatory Credit: Eric Bolte-USA TODAY Sports)

Tras oficializar su retiro del tenis profesional en mayo del año pasado, Camila Giorgi reorientó su carrera. En la actualidad se la ve como imagen de campañas de marcas de indumentaria reconocidas y figura recurrente en eventos internacionales, como el Festival de Cine de Venecia y el estreno de la película “The Smashing Machine”.

En febrero de 2025, sumó otro desafío profesional al debutar como cronista durante el Argentina Open, el ATP 250 de Buenos Aires, donde entrevistó a jugadores y cubrió el certamen con el auspicio de una empresa ligada al mercado de capitales. Giorgi compartió extensamente esta experiencia en sus redes sociales, consolidándose como una personalidad multifacética en el ámbito deportivo y del espectáculo.

La nacida en Macerata, Italia, el 30 de diciembre de 1991, se inició en el tenis a los cinco años. Su carrera como tenista la llevó a conquistar cuatro títulos de la WTA —en Hertogenbosch 2015, Linz 2018, Montréal 2021 y Mérida 2023— y a alcanzar cuartos de final en Wimbledon 2018. En total, ganó 430 partidos, perdió 319 y acumuló más de USD 6,4 millones en premios. Su mejor posición en el ranking mundial fue el puesto veintiséis, alcanzado en octubre de 2018.

Durante toda su carrera fue entrenada por su padre, Sergio Giorgi, argentino de ascendencia italiana y ex combatiente de la guerra de Malvinas. La pérdida de su hermana menor, Antonela Giorgi, en un accidente de tráfico en 2011, marcó su vida familiar y deportiva.

Luego de retirarse del tenis, Camila Giorgi se dedicó al modelaje

El retiro de Giorgi no estuvo exento de controversias. El anuncio, realizado en mayo de 2024, coincidió con su inclusión en la lista de jugadoras retiradas de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA). Esta situación generó especulaciones sobre los motivos reales de su salida, incluso dentro de la WTA.

En paralelo, enfrentó denuncias por presunta evasión fiscal en Italia y acusaciones relacionadas con la supuesta desocupación irregular de una vivienda en Calenzano, cerca de Florencia, donde se le imputó no haber pagado seis meses de alquiler y retirado muebles valiosos. A las disputas legales se sumaron reclamos de patrocinadores, tanto hacia Camila como hacia su padre, por presuntos reembolsos incumplidos. Ambos han rechazado estas demandas, aludiendo a conflictos personales con quienes formularon las quejas.

El presente de Camila Giorgi refleja una transformación profunda: consolidó una familia con su reciente matrimonio y llegada del primer hijo, fortaleció su proyección en el show business y continúa su vínculo con el mundo del tenis.

LAS FOTOS DEL CASAMIENTO DE CAMILA GIORGI Y ANDREAS PASUTTI

Camila Giorgi y Andreas Pasutti se casaron en la Sede Comunal 14 de la Ciudad de Buenos Aires (@camila_giorgi_oficial)

Andreas Pasutti es un entrenador de tenis (@camila_giorgi_oficial)

Camila Giorgi y Andreas Pasutti después de casarse (@camila_giorgi_oficial)

Las fotos del momento en el que Giorgi y Pasutti se casaron (@camila_giorgi_oficial)

La emoción de Giorgi y Pasutti después de casarse (@camila_giorgi_oficial)

La foto del ramo de flores que subió Camila Giorgi (@camila_giorgi_oficial)