Camila Giorgi rompió el silencio tras su misterioso retiro del tenis: la controvertida teoría sobre su decisión y el rumor de una mudanza de país

Camila Giorgi con su padre argentino, Sergio, quien ofició de entrenador su carrera (Foto: Grosby)

El misterio sobre el repentino retiro de Camila Giorgi sigue retumbando en el mundo del tenis. Tras el vendaval de versiones, la ítaloargentina finalmente rompió el silencio en sus redes sociales con un mensaje breve confirmando que dejará de jugar y apuntando contra los “rumores inexactos”, pero sin embargo el tema en su país sigue dando de qué hablar.

“Por favor, confíen en este Instagram para obtener información veraz. A mis queridos fans, estoy feliz de anunciar formalmente el retiro de mi carrera como tenista. Estoy muy agradecido por su maravilloso amor y apoyo durante tantos años. Aprecio todos los hermosos recuerdos. Ha habido muchos rumores inexactos sobre mis planes de futuro, así que espero poder ofrecer más información sobre las emocionantes oportunidades que me esperan. Es una alegría compartir mi vida con ustedes, y continuemos juntos este viaje. Con mucho amor, Camila”, posteó en las últimas horas la jugada de 32 años.

El posteo de Camila Giorgi en redes

Antes que este mensaje aparezca en su perfil oficial de Instagram para más de 700 seguidores, en Italia ya había crecido una versión: la dueña de cuatro títulos a nivel WTA ya no está viviendo en ese país. Dos de los diarios más importantes, La Gazzetta dello Sport y Corriere della Sera, coinciden en que la motivación de esa salida intempestiva y el retiro del deporte es a raíz de un problema con el Fisco local.

El primero de los periódicos advierte que la Guardia di Finanza está “tras su pista” porque “debe notificarle las liquidaciones de deudas tributarias pendientes”, aunque nadie sabe a ciencia exacta dónde está. También están en la mira de las autoridades su padre Sergio, su madre Claudia o sus hermanos Leandro y Amadeus: “Según las investigaciones de la Fiscalía de Florencia, no sólo Giorgi, sino también su familia tienen varias “lagunas” en sus declaraciones de la renta, que nunca han sido presentadas”.

La teoría es que está instalada en Estados Unidos, donde casualmente jugó su último torneo y desde donde había posteado la última imágen en su Instagram. Perdió en segunda ronda del Miami Open contra la número 1 del planeta Iga Swiatek el 20 de marzo, dos días después de mostrarse en redes sociales disfrutando de una salida por esa zona. Ahora, a través de una Storie, decidió hablar con sus fanáticos.

En el Corriere también habían asegurado que Giorgi cruzó el océano con los suyos: “De las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Florencia contra ella, se desprende que la familia de Camila (padre argentino, su entrenador, y madre italiana) tiene un historial igualmente problemático en lo que se refiere a las declaraciones fiscales anuales. Hay, sin embargo, una sospecha: se dice que Giorgi dejó Europa y se trasladó apresuradamente a Estados Unidos”. Aseguran incluso que su residencia en la localidad de Calenzano no hay rastros de la ex jugadora.

“La tenista de Macerata estaría siendo buscada por el fisco. En los últimos días, expertos de la Guardia di Finanza se habrían puesto en contacto con ella para notificarle una serie de documentos relacionados con investigaciones en su contra. La Guardia di Finanza habría citado a la ahora ex tenista el 13 de abril sin recibir respuesta alguna”, detallaron.

La agencia italiana Ansa abrió más el espectro de su posible nueva residencia, quizás basándose en declaracione sobre Argentina que ella dio tiempo atrás: “Se dice que está en Estados Unidos o Sudamérica”. Justamente Camila había comentado en abril que pasó unos meses en el país natal de su padre: “Desaparecí del tenis durante tres o cuatro meses, primero para tratarme la fascitis plantar, luego por el viaje al país de mi padre. En Argentina fue una aventura extraordinaria, un viaje importante que me reconectó con mis raíces. Vi amigos, parientes, la familia se reunió. Por una vez fui un turista”, declaró por entonces.

Camila Giorgi jugó su último partido oficial el 20 de marzo en el Miami Open (Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Todo el revuelo en torno a su decisión de dejar el deporte profesional está vinculado a que Giorgi apareció repentinamente en la lista de jugadoras retiradas de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) el pasado 7 de mayo. Intentaron contactarla para hablar sobre su decisión, pero sin suerte. Rápidamente se empezaron a tejer las versiones.

Inicialmente se puso la lupa sobre el proceso que la tiene en la mira a raíz de una investigación sobre una médica que habría realizado vacunaciones falsas contra el Covid-19. Según el Il Giornale Di Vicenza, la jugadora que llegó a ser 26ª del mundo en 2018 es una de las 25 personas que iría a juicio en el caso. “Las investigaciones en curso son sobre la doctora de Vicenza, que mencionó nombres de personajes famosos para cubrirse las espaldas, no sobre mí. Estoy vacunada en varios sitios: vacunada y tranquila, sino no habría podido jugar estos últimos meses, como lo he hecho. Para mí esta historia se acabó”, se defendió ella en una nota con el Corriere que realizó en abril.