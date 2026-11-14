Panamá

Atacan con un artefacto explosivo la residencia del subdirector del diario La Prensa de Panamá

Rolando Rodríguez prepara un reportaje sobre las relaciones entre empresarios y antiguas autoridades gubernamentales, a quienes había solicitado sus versiones antes de publicar.

La residencia del periodista Rolando Rodríguez fue objeto de un atentado durante la madrugada del 14 de noviembre. Captura de video
La residencia del periodista Rolando Rodríguez fue objeto de un atentado durante la madrugada del 14 de noviembre. Captura de video
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Un atentado contra la residencia del periodista panameño Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, provocó una explosión y un incendio durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, dejando considerables pérdidas materiales.

El ataque ocurrió mientras el comunicador prepara una investigación periodística relacionada con exfuncionarios gubernamentales y un empresario vinculado con contrataciones del Estado panameño, según informó el propio medio de comunicación.

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De acuerdo con La Prensa, un individuo llegó aproximadamente a las 2:30 de la madrugada a la residencia del periodista, ubicada en Brisas del Golf, descendió de un taxi y lanzó un artefacto contra la propiedad.

La explosión desencadenó un incendio que alcanzó dos vehículos estacionados en el garaje de la vivienda, lo que requirió la intervención de unidades del Cuerpo de Bomberos para controlar las llamas.

Dos vehículos estacionados en el garaje de la vivienda resultaron incendiados tras la explosión. Captura de video
Dos vehículos estacionados en el garaje de la vivienda resultaron incendiados tras la explosión. Captura de video

La esposa del periodista se encontraba durmiendo junto a sus mascotas cuando ocurrió el ataque y consiguió escapar ilesa, mientras Rodríguez permanecía fuera de la ciudad de Panamá al momento de los hechos.

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La Prensa informó que su subdirector asociado prepara una investigación periodística sobre las relaciones entre antiguos funcionarios de instituciones públicas, un abogado y un empresario vinculado con contrataciones del Estado panameño.

Como parte del proceso de investigación, Rodríguez contactó entre el miércoles y el jueves a cuatro personas relacionadas con los hechos, a quienes solicitó sus versiones antes de la publicación del reportaje.

A lo largo de su trayectoria, Rodríguez se ha caracterizado por mantener una postura crítica frente a los abusos de poder, las irregularidades en las contrataciones estatales y el manejo de los fondos públicos.

Rolando Rodríguez es subdirector asociado del diario La Prensa y cuenta con una trayectoria en el periodismo de investigación en Panamá. Tomada de La Prensa
Rolando Rodríguez es subdirector asociado del diario La Prensa y cuenta con una trayectoria en el periodismo de investigación en Panamá. Tomada de La Prensa

Desde las páginas de La Prensa, el periodista ha desarrollado investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, conflictos de intereses y relaciones entre figuras políticas y empresariales, con énfasis en la fiscalización de la gestión gubernamental.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el atentado y reclamó una investigación inmediata para esclarecer los hechos, además de exigir garantías de protección para el periodista y su familia.

Organizaciones periodísticas panameñas y figuras políticas también expresaron su rechazo ante una agresión que representa un episodio de violencia inusual en el país y genera preocupación por sus implicaciones para la libertad de expresión.

Históricamente, las presiones contra periodistas y medios independientes en Panamá se han manifestado principalmente mediante demandas por calumnia e injuria, reclamaciones económicas y procesos judiciales que buscan establecer responsabilidades civiles o penales.

En su informe de octubre de 2026, la SIP advirtió que La Prensa enfrenta 12 demandas judiciales, cuyas pretensiones económicas ascienden aproximadamente a USD 12,5 millones, una muestra de las presiones sobre el periodismo independiente.

Imagen en blanco y negro de cinco micrófonos de conferencia sobre una mesa, algunos cubiertos con tela negra, frente a un cartel que dice "LIBERTAD DE PRENSA CENSURA".
Las demandas judiciales y las reclamaciones económicas han sido mecanismos recurrentes de presión contra el periodismo independiente en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otros países de América Latina, donde los asesinatos y atentados contra comunicadores constituyen una amenaza recurrente, en Panamá las agresiones físicas de estas características han sido considerablemente menos frecuentes.

Sin embargo, esa circunstancia no ha impedido que el periodismo panameño enfrente presiones políticas y económicas, especialmente cuando sus investigaciones involucran contrataciones estatales, intereses empresariales o figuras vinculadas a las esferas del poder.

El atentado contra Rodríguez introduce un elemento de especial preocupación para el ejercicio periodístico en Panamá, al trasladar la violencia al entorno familiar de un comunicador y poner en riesgo la integridad física de sus allegados.

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