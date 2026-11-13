México

Avril Lavigne anuncia el nacimiento de su primera hija: “Ya llegó nuestra mini maldita princesa”

La cantante de 42 años difundió fotografías en blanco y negro de la bebé, incluida una de su mano

Avril Lavigne anuncia en redes sociales el nacimiento de su primera hija a los 42 años. (EFE/Archivo/Andy Rain)
Avril Lavigne anuncia en redes sociales el nacimiento de su primera hija a los 42 años. (EFE/Archivo/Andy Rain)
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Avril Lavigne recibió a su primera hija, una niña, y compartió el anuncio mediante una publicación en redes sociales.

La cantante difundió fotografías en blanco y negro de la bebé, incluida una imagen de su pequeña mano. También escribió: “Ya llegó nuestra mini maldita princesa”.

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Lavigne, de 42 años, publicó otra imagen con unos tenis Vans de cuadros colocados sobre una patineta, como parte de la presentación de su hija.

La intérprete no reveló el nombre de la niña ni identificó públicamente al padre. Tampoco ha dado a conocer la identidad de su pareja actual. De acuerdo con Billboard, su último romance conocido fue con el rapero Tyga, con quien terminó en 2023.

Avril Lavigne
La cantante mantiene en reserva el nombre de la bebé y la identidad del padre. (Avril Lavigne)

La cantante también estuvo casada con el líder de Sum 41, Deryck Whibley, hasta su divorcio en 2010. Más tarde se casó con el vocalista de Nickelback, Chad Kroeger, con quien anunció su separación en 2015.

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Lavigne incluso estuvo comprometida con el músico Mod Sun, pero la relación terminó en 2023.

El sueño de convertirse en madre y los rumores de su muerte

Durante una aparición en el pódcast Call Her Daddy en 2024, Lavigne habló sobre sus relaciones y dijo que solía pasar de una relación seria a otra, en vez de salir de manera casual. En ese momento, no confirmó si tenía una pareja.

En esa entrevista, la cantante también abordó con humor la teoría conspirativa que afirma falsamente que murió a los 19 años y fue sustituida por una doble llamada Melissa Vandella. “Obviamente soy yo, ¡es tan tonto!”, dijo a Alex Cooper.

La versión ganó difusión en internet a partir de un blog brasileño que señaló presuntos cambios en su estilo, voz, caligrafía, marcas de nacimiento y tatuajes. Lavigne ya había desestimado el rumor en 2019: “Es solo un rumor tonto de Internet”, declaró entonces a Entertainment Weekly.

Avril Lavigne recordó una de las leyendas urbanas más famosas de la música, aquella que asegura que murió en 2003 y fue suplantada por una doble. Créditos: YouTube/Call Her Daddy

En 2013, Lavigne habló de sus planes de maternidad ante reporteros durante la presentación de su quinto álbum. “Quiero uno o dos hijos, pero no ahora. En el futuro. Eventualmente”, dijo entonces, según E! News.

La artista explicó que priorizaba su carrera en ese momento: “Tengo un disco, una gira. No estoy lista ahora. Quiero concentrarme en mi música, pero más adelante, eventualmente, tendré hijos”, declaró a reporteros, de acuerdo con E! News.

Actualmente, Lavigne no tiene conciertos programados. Su última gira fue el Greatest Hits Tour, que recorrió Norteamérica entre 2024 y 2025. La cantante cerró esa etapa en junio de 2025, de acuerdo con Hello!. También actuó en octubre de ese año en el festival When We Were Young, en Las Vegas.

Su último álbum de estudio con material original es Love Sux, publicado en 2022. Su lanzamiento discográfico más nuevo es la recopilación Greatest Hits, editada el 21 de junio de 2024 e integrada por 20 canciones.

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