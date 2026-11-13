Un puma en las alturas: el registro nocturno que sorprendió a científicos en una selva de Sudamérica

El registro nocturno que sorprendió a científicos en Guayana Francesa

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Un puma avanzó por una rama a 33 metros del suelo, olfateó el recorrido de dos kinkajúes —mamíferos emparentados con los mapaches y los coatíes— y se internó en la oscuridad de la copa de los árboles. Cámaras trampa registraron el seguimiento de sus potenciales presas en lo alto de una selva de Guayana Francesa, una conducta poco documentada para un gran felino asociado, sobre todo, a la vida terrestre.

La secuencia ocurrió la noche del 24 de septiembre de 2023 en el bosque de Saut Pararé, en Guayana Francesa, pero se conoció ahora a partir de un estudio difundido este mes.

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Antes de la llegada del felino, una hembra adulta de kinkajú (Potos flavus) pasó frente a la cámara junto a su cría. Unos 20 minutos después, un puma (Puma concolor) recorrió la misma rama, olfateó varios puntos y permaneció cerca de 15 minutos en el área.

El registro muestra al puma a 33 metros de altura

Las cámaras estaban instaladas en la copa de un árbol de nuez moscada, a 33 metros sobre el suelo. El proyecto científico buscaba medir la presencia de mamíferos y aves que consumen frutos, no observar la actividad de felinos en las alturas.

Una hembra de kinkajú y su cría pasaron por el mismo árbol 20 minutos antes del paso del felino. (Forget et al., bioRxiv, 2026)

El dispositivo estaba instalado en la Estación Biológica de Nouragues, dentro de una reserva natural situada a unos 100 kilómetros al sur de Cayena, la capital de Guayana Francesa. Allí, los investigadores siguieron durante años la actividad de animales que visitan árboles con frutos. El objetivo inicial era conocer qué especies aprovechan ese alimento en las copas, un ambiente difícil de observar desde el suelo.

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Lo que sorprendió fue una escena que apareció en el material fílmico: un puma avanzando por la rama que habían cruzado los kinkajúes. Lo que no permite determinar la grabación es si logró encontrarlos después o si hubo un intento de ataque fuera del campo de la cámara.

El puma recorrió la misma rama poco después de que una hembra de kinkajú y su cría se alejaran. (Forget et al., bioRxiv, 2026)

El estudio fue elaborado por especialistas vinculados al Muséum national d’Histoire naturelle de Francia, al Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente de Francia (INRAE) y al Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. La red de instituciones reunió a investigadores de París y de la propia Guayana Francesa.

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El episodio llamó la atención porque los kinkajúes son animales nocturnos y arborícolas. Suelen pasar buena parte de su vida entre las ramas y se alimentan principalmente de frutos, néctar e insectos. El puma, en cambio, es un depredador que se desplaza habitualmente por tierra, aunque tiene capacidad para trepar.

Para un animal que se mueve entre las ramas, la altura puede funcionar como un refugio frente a amenazas que recorren el bosque a ras del suelo. La secuencia registrada en Saut Pararé muestra que esa división no siempre es estricta. El puma logró desplazarse por la misma estructura que habían usado los kinkajúes, aunque las imágenes no permiten establecer si llegó a verlos ni si la búsqueda continuó fuera de cuadro.

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La escena ocurrió de noche, cuando la visibilidad dentro de la selva es limitada y muchas interacciones entre animales pasan inadvertidas. Por eso, las cámaras trampa ubicadas en altura ofrecen una ventana poco habitual sobre los movimientos de la fauna: no registran una historia completa, pero sí fragmentos que de otro modo permanecerían ocultos entre las copas.

La observación fue excepcional entre casi 40.000 registros

Los investigadores indicaron que este fue el único encuentro de un felino con una posible presa que observaron entre cerca de 40.000 eventos registrados durante una década. Esa rareza impide sacar conclusiones amplias sobre la frecuencia de estos seguimientos, pero aporta un registro inusual sobre los desplazamientos de los grandes carnívoros en la selva.

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El movimiento del felino en el árbol abre preguntas sobre la seguridad que ofrecen las copas como refugio frente a depredadores terrestres. (Forget et al., bioRxiv, 2026)

El estudio plantea una pregunta sobre los refugios naturales de los animales que viven en el dosel: hasta qué punto las alturas los protegen de los depredadores. El puma es capaz de trepar, pero hay pocas observaciones de su actividad de caza a semejante distancia del suelo.

La investigación, firmada por Pierre-Michel Forget y otros especialistas, fue publicada como preprint en bioRxiv. Esto significa que todavía no atravesó una revisión por pares, el proceso mediante el cual otros científicos evalúan los métodos y resultados antes de la publicación en una revista académica.