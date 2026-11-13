La madre de RJ Mitte le rinde homenaje a un mes de la muerte del actor: “Qué no daría por abrazarte otra vez"

La madre del actor de Breaking Bad comparte en redes sociales el dolor que enfrenta tras la pérdida de su hijo. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Dyna Mitte rindió homenaje a su hijo RJ Mitte, actor de Breaking Bad, un mes después de su muerte a los 34 años. La madre compartió un mensaje sobre el duelo que atravesó tras el fallecimiento del intérprete.

La publicación incluyó una fotografía que ambos tomaron en un festival del Renacimiento. “Mi hermoso hijo, ha pasado un mes desde que nos dejaste. Te extraño tanto que duele”, escribió Dyna en Instagram.

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La madre describió la dificultad de adaptarse a una vida sin él. “Hay días en que parece que pasó hoy y, a veces, parece que fue hace una eternidad. Estoy tratando de transitar esta nueva vida, pero es muy doloroso”, señaló.

Dyna también recordó los momentos cotidianos que compartieron. “Qué no daría por abrazarte otra vez, ver esa hermosa sonrisa, reírme de las conversaciones locas que teníamos o simplemente mirarte”, escribió antes de cerrar el mensaje con una despedida para su hijo.

La madre de RJ Mitte explicó que el actor carecía de un historial documentado de enfermedad mental.

Dyna Mitte habló de los últimos meses antes de la muerte del actor

El 15 de octubre, Dyna Mitte relató a NBC News que encontró a su hijo después de intentar contactarlo para llevarle comida. “Le llamé a las 11. No contestó, así que recogí el almuerzo y fui a llevárselo; fue entonces cuando lo encontré”, dijo Dyna Mitte a NBC News.

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La madre consideró que la decisión de su hijo pudo haber ocurrido de forma impulsiva. Explicó que él no tenía un historial documentado de enfermedad mental ni había acudido a terapia.

“Todos pasamos por alguna pena en la vida y todos la enfrentamos de manera distinta. Si hubiera sabido algo y hubiera podido hacer algo diferente, de verdad lo habría hecho. Habría dado mi vida por la suya”, dijo Dyna Mitte a NBC News.

El actor RJ Mitte rechazó acudir a terapia psicológica durante los tres meses previos a su muerte.

Dyna afirmó que durante los tres meses previos había intentado que RJ recibiera atención terapéutica. Según su relato, él rechazó la propuesta y le aseguró que podía manejar la situación.

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La madre dijo que, con lo que sabe ahora, lo habría llevado a terapia incluso si él se resistía. “Tiene que haber una manera de hacerles saber que deben detenerse y buscar ayuda”, dijo Dyna Mitte a NBC News.

La madre de RJ Mitte recordó su trabajo de defensa y actuación

El 26 de octubre, Dyna recordó en Instagram el recorrido de su hijo, quien vivía con parálisis cerebral, y sostuvo que inspiró a las personas que conoció. “Ya fuera que aprendiera a manejar y luego a salir adelante con la parálisis cerebral, o que encontrara su camino en la comunidad actoral, requirió trabajo duro, pero lo logró y siempre estuvo listo para el siguiente desafío”, escribió.

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También destacó el vínculo de RJ con las causas que defendió. “Los años que dedicó a la defensa de otros desarrollaron una profunda empatía por quienes necesitaban que fuera su voz, y nunca fue una carga, sino un papel que le encantaba asumir”, señaló Dyna.

El intérprete dedicó años de su vida a la defensa de causas sociales y al respaldo de otras personas. (AMC)

La madre dijo que disfrutaba verlo relacionarse con otras personas y convertir esos encuentros en vínculos cercanos. “Mi hijo era un alma muy especial y sensible que hizo mucho por su familia, su comunidad y el mundo, y lo lloraremos el resto de nuestros días”, escribió.

Días antes del nuevo mensaje, se realizó una celebración de vida para RJ en la Hope Lutheran Church de Hollywood. Entre los asistentes estuvieron Bryan Cranston, Aaron Paul, Bob Odenkirk, Jonathan Banks y Raymond Cruz, sus compañeros de Breaking Bad.

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