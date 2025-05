Antonela Roccuzzo reveló en qué la aconseja Messi y habló del impacto que tuvo el Mundial de Qatar en la familia

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. La rosarina fue tapa de la revista Vogue y habló de su familia

Antonela Roccuzzo no maneja un alto perfil y suele escapar de los focos mediáticos que están puestos en Lionel Messi, el astro del fútbol que desparrama su talento en Inter Miami. La rosarina de 37 años brindó una entrevista íntima para una prestigiosa revista de moda y reveló detalles de su vida cotidiana.

La modelo, emprendedora, filántropa e influencer (la siguen 40 millones de usuarios) expresó que en su nueva faceta de exposición cuenta con el apoyo incondicional de su marido. “Ahora Leo me está acompañando un montón, le cuento que me está saliendo una oportunidad y él me aconseja. Es de un lado y del otro”, dijo en una entrevista con Vogue. Acerca de sus propuestas laborales, reflexionó: “Ahora todo esto es nuevo para mí. Es de a poquito ir animándome. Estoy en ese aprendizaje conmigo misma, rompiendo mis propias barreras”.

En otra de las preguntas sobre el gesto que realizó Messi tras ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022 y la frase “ya está” dedicada a su esposa, que estaba en la tribuna con su familia, Antonela respondió: “No sé si es mi momento ahora, pero quizás sí me siento más libre. Yo estaba en el rol de acompañar porque también mis hijos eran chiquitos y mi prioridad era estar con ellos en casa. Ahora están más grandes, no tengo tanta culpa y me dan más ganas de hacer cosas nuevas. Me siento más libre y con más ganas de aprovechar las oportunidades que van surgiendo".

Con su traslado a la Florida en 2023, Antonela debió adaptarse a un nuevo país luego de haber vivido durante 20 años en Europa, alternando entre Barcelona y París. Sin embargo, la esposa de Messi confesó que haber llegado a Miami la mantiene más cerca de su Rosario natal, la ciudad a la que extraña y que suele visitar con Leo y sus hijos para las fiestas. “Cada vez que podemos, nos vamos, no soltamos”, expresó. Y agregó: “El asado con la familia es de lo que más extraño. Desde siempre y hasta el día de hoy”.

Antonela Roccuzzo fue tapa de la prestigiosa revista Vogue (Revista Vogue)

En su rol de madre de tres varones como Thiago (12 años), Mateo (10) y Ciro (7), Roccuzzo también contó que suele organizarse para dedicarle las tardes a la crianza de sus hijos. “Me cuesta salir de la rutina, es importante para mí mantener un orden en casa; si no, es difícil con los chicos. Al final, gira todo en torno a ellos. Es clave que la tarde sea de los nenes", explicó. Y agregó: “Somos una familia supernormal, muy unida y somos un equipo y hay que ir para adelante apoyándonos entre todos”.

“Quiero que mis hijos tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas. Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”, le sumó al capítulo de su maternidad.

Por último, Antonela también reconoció que el mate la acompaña siempre y que ama la vida sana y la actividad física la mantiene en eje. “Soy muy positiva pero obvio que tengo mis días, a veces yo también digo que no puedo más. Para ser sincera, mi cable a tierra es entrenar y tener una vida activa, eso me equilibra. Si tengo un día que no entreno, que no pude hacer mi rutina, ese día yo voy a estar un poco más cruzada. La salud mental es importantísima, para estar bien y positiva”, concluyó.