“¡Viva la libertad!”: la frase con la que Pancho Céspedes hizo un guiño contra la dictadura cubana en la semana del Latin Grammy

Francisco "Pancho" Céspedes recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas./AFP (Photo by David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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El cantautor cubano Francisco “Pancho” Céspedes cerró su discurso en Las Vegas con una frase que fue leída como un mensaje contra la dictadura cubana: “¡Que viva la libertad!”. El artista recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación durante la ceremonia de Premios Especiales de la Semana del Latin Grammy.

La gala tuvo lugar en el MGM Grand de Las Vegas, Estados Unidos. Céspedes, nacido en Santa Clara y radicado en México desde 1992, agradeció el reconocimiento a su trayectoria y recordó las oportunidades que encontró fuera de Cuba para desarrollar su carrera.

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Según informó Periódico Cubano, la exclamación final generó una ovación entre los asistentes. El músico no identificó de forma expresa al régimen cubano como destinatario de sus palabras, aunque su historial de críticas al gobierno de la isla dio una dimensión política a la frase.

El artista tiene impedido el ingreso a Cuba desde enero de 2021, tras declaraciones críticas que había realizado en 2018 durante una presentación en La Habana. La medida también le impidió acompañar a su hermano Miguel Ángel Céspedes cuando murió en la capital cubana, según informó CiberCuba.

Durante su discurso, Céspedes evocó su llegada a México y el impulso que tuvo su obra cuando Luis Miguel grabó “Pensar en ti”, composición incluida en el álbum Aries, de 1993. También aludió a la intimidad que buscó retratar en sus canciones románticas antes de despedirse con la referencia a la libertad.

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La Academia Latina de la Grabación reconoció también la trayectoria de figuras como Alaska, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta./AFP (Photo by David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La Academia Latina de la Grabación anunció el 30 de junio que Céspedes sería uno de los homenajeados de 2026. El premio reconoce contribuciones artísticas de largo alcance y se concede por decisión del Consejo Directivo, fuera de las categorías competitivas de los Latin Grammy.

Junto con el cubano-mexicano fueron distinguidos Alaska, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta. El compositor panameño Omar Alfanno recibió el Premio del Consejo Directivo.

La censura y las condenas contra artistas críticos continúan en la isla

El contexto cubano da otra lectura a las palabras de Céspedes. Organizaciones de derechos humanos sostienen que el régimen mantiene mecanismos de vigilancia, hostigamiento y procesos judiciales contra artistas, periodistas, activistas y creadores de contenido que cuestionan a las autoridades.

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Amnistía Internacional denunció que las condenas contra el rapero Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, y el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara estuvieron vinculadas con protestas pacíficas, publicaciones digitales, expresiones artísticas y críticas al gobierno. Otero Alcántara salió de Cuba en julio de 2026 tras cumplir una pena de cinco años y fue enviado al exilio, según la organización.

Maykel Osorbo, coautor de “Patria y Vida”, continúa encarcelado bajo una condena de nueve años. Amnistía lo considera preso de conciencia y pidió su liberación inmediata e incondicional.

El cantautor tiene prohibido el ingreso a Cuba desde enero de 2021 debido a sus críticas contra el régimen de la isla./ (Instagram/franciscopanchocespedes)

Human Rights Watch informó que el régimen cubano conserva el control de los medios, limita el acceso a información externa y censura a críticos y periodistas independientes. La entidad señaló además que más de 700 presos políticos permanecían en cárceles de la isla en abril de 2026, de acuerdo con registros de organizaciones de la sociedad civil.

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La presión también alcanza a artistas que permanecen fuera de Cuba. En 2023, una presentación de Céspedes en San Miguel de Allende, México, fue cancelada después de sus declaraciones contra el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por invitar al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a celebraciones oficiales.

Una trayectoria entre el bolero, el jazz y la balada

Céspedes estudió medicina antes de dedicarse de lleno a la música. En 1997 lanzó Vida loca, su primer álbum como solista, y la canción que dio nombre al disco se convirtió en una de las piezas centrales de su repertorio.

Su obra transita entre el bolero, el jazz y la balada romántica. A lo largo de más de tres décadas colaboró con artistas como Armando Manzanero, Alejandro Sanz y Plácido Domingo.

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El premio llegó pocas semanas después de que sufriera un problema de salud durante un concierto en Ciudad de México, el 15 de octubre. Tras recibir atención médica, el cantante anunció que proyecta volver a los escenarios y grabar versiones rancheras de algunas de sus composiciones.