El régimen cubano busca socios en China para producir fármacos en medio de una escasez de medicamentos

Un matraz con rascacielos de Shanghái e instrumental científico vierte líquido hacia los estantes de madera de una botica tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Habana y Pekín continúan estrechando sus lazos en el sector de la salud y la biotecnología, aunque el alcance real de estos convenios en la vida cotidiana de la isla es objeto de debate.

Según informó la agencia EFE, el grupo empresarial estatal cubano BioCubaFarma firmó recientemente en Shanghái tres nuevos acuerdos de cooperación con socios chinos cuyos nombres no fueron divulgados, al término del IV Foro de Oportunidades de Cooperación en el Sector Biotecnológico Cuba-China.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes oficiales divulgados tras la Feria Internacional de Importaciones de China (CIIE), donde la delegación de la isla estuvo encabezada por el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, los convenios buscan impulsar el desarrollo e innovación de fármacos, la fabricación de diagnosticadores y la creación de un laboratorio biofarmacéutico conjunto.

Asimismo, las autoridades cubanas anunciaron la futura apertura de un centro binacional de investigación y desarrollo, que sumaría once instalaciones de este tipo con participación cubana en territorio chino y mencionaron la existencia de más de 30 proyectos conjuntos en distintas fases de ejecución, una cifra que proviene exclusivamente de fuentes gubernamentales.

PUBLICIDAD

Durante el evento, la televisión estatal cubana destacó la promoción de productos nacionales como la Proctokinasa, en supositorios para el tratamiento de hemorroides, y el Palmex, un suplemento nutricional utilizado para la salud prostática.

Un lazo anudado con las banderas de Cuba y China gotea sobre una vitrina farmacéutica vacía que contiene solo un blíster de pastillas usado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la postura oficial de La Habana, la búsqueda de capital y socios extranjeros responde a la necesidad de asegurar la producción de estos insumos tanto para la exportación al mercado asiático como para abastecer la demanda interna.

El contraste con el déficit del cuadro básico de medicamentos

Sin embargo, observadores independientes, voces críticas dentro y fuera de la isla, así como los propios datos reconocidos por las autoridades sanitarias, contrastan estas proyecciones internacionales con la crisis que atraviesa el sistema de salud cubano.

PUBLICIDAD

En junio de este año, la presidenta de BioCubaFarma, Mayda Mauri Pérez, reconoció públicamente que la entidad no logra garantizar el suministro de 300 de los 395 medicamentos esenciales comprometidos con el cuadro básico del sistema nacional de salud, lo que representa un déficit superior al 75%.

Fuentes oficiales atribuyen esta escasez crónica a la falta de liquidez financiera, el encarecimiento de las materias primas en el mercado internacional y las restricciones derivadas del embargo económico de Estados Unidos, factores que paralizan líneas de producción nacionales por falta de excipientes, envases y principios activos.

Por su parte, analistas y sectores críticos señalan que los problemas estructurales de gestión económica en la isla impiden que los acuerdos biotecnológicos firmados en el exterior se traduzcan en un alivio tangible para las farmacias y hospitales locales, donde la población enfrenta dificultades constantes para acceder a fármacos básicos como antibióticos, analgésicos y tratamientos para enfermedades crónicas.

PUBLICIDAD

Una persona sostiene una receta médica frente a una farmacia cerrada con estantes vacíos en Cuba, junto a las banderas de la isla y de China pintadas en la pared exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tensiones diplomáticas entre Washington, La Habana y Pekín

El acercamiento biotecnológico en Shanghái coincidió además con un momento de alta fricción diplomática entre Washington, La Habana y Pekín. Días antes de la firma, el gobierno estadounidense sancionó a dos empresas chinas:

CEIEC

Beijing H&C Technologies

El gobierno de Donald Trump, señaló que estas empresas suministran equipos y componentes al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba a través de la intermediaria Sociedad Mercantil Duna S.A.

Mientras el gobierno cubano acusó a Estados Unidos de intentar sabotear sus vínculos comerciales, el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, defendió la transparencia de la cooperación bilateral.

Posteriormente, durante una visita del canciller cubano Bruno Rodríguez a Pekín, su homólogo Wang Yi reiteró el respaldo político de China a Cuba, aunque sin detallar nuevos desembolsos o compromisos financieros directos que permitan revertir a corto plazo la crisis de insumos médicos en la isla.

PUBLICIDAD