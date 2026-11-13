La industria llegó a su pico de 2026 en uso de fábricas y máquinas, pero quedó por debajo del año pasado

El uso de la capacidad instalada de la industria creció a su mayor nivel del año en septiembre. (Foto: Reuters)

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En un contexto de dificultades y quejas del sector fabril, la utilización de la capacidad instalada de la industria llegó al 60,1% en septiembre de 2026, su nivel mensual más alto del año, aunque quedó por debajo del mismo mes de 2025.

El indicador elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) subió un punto frente al 59,1% de agosto y también superó los valores de marzo, cuando había alcanzado 59,8%, y de abril, con 59,9 por ciento. Hasta septiembre, ninguno de los meses de 2026 había llegado al nivel observado al cierre del tercer trimestre.

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La recuperación frente a agosto no alcanzó, sin embargo, para igualar la marca del mismo mes del año anterior. En septiembre de 2025, la capacidad instalada industrial había sido 61,4%, un registro superior al actual y al de cualquier mes relevado durante 2026.

Los sectores que superaron el promedio industrial

La refinación del petróleo encabezó los bloques sectoriales con una utilización de la capacidad instalada de 82,9%, seguida por papel y cartón, con 70,7 por ciento. También quedaron por encima del promedio general los productos alimenticios y bebidas, con 69,5%; las industrias metálicas básicas, con 69,2%; y los productos minerales no metálicos, con 61,4 por ciento.

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Pese a mantener la mayor proporción de capacidad en funcionamiento entre los sectores analizados, la refinación de petróleo retrocedió frente al 88,9% de septiembre de 2025. El organismo estadístico vinculó esa disminución con un menor procesamiento de petróleo crudo.

Papel y cartón mostró una trayectoria distinta: pasó de 65,0% a 70,7% en la comparación interanual. Según el Indec, la fabricación de papel y productos de papel aumentó 5,4% frente a septiembre de 2025.

El bloque de edición e impresión, con 59,8%, también mejoró frente al año anterior, cuando había marcado 56,2%, y se ubicó apenas por debajo del nivel general. La actividad sectorial creció 6,2% en términos interanuales, de acuerdo con los datos del índice de producción industrial manufacturero.

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Químicos, automotriz y metalmecánica entre los sectores rezagados

Sustancias y productos químicos operó al 60,0% de su capacidad, levemente por debajo del promedio industrial y lejos del 63,7% registrado un año antes. La caída estuvo asociada principalmente a una menor producción de materias primas plásticas y caucho sintético, que disminuyó 21,8% en términos interanuales.

La industria automotriz utilizó 49,5% de su capacidad instalada en septiembre, frente al 57,1% del mismo mes de 2025. El informe atribuyó el retroceso a una menor cantidad de unidades producidas por las terminales automotrices.

La industria metalmecánica, excepto automotores, registró el nivel más bajo entre los bloques relevados: 40,5 por ciento. El sector había alcanzado 44,2% en septiembre de 2025 y acusó bajas en la producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

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El petróleo fue la industria con mayor uso de la capacidad instalada en septiembre. (Foto: Reuters)

La fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 45,4% en la comparación interanual, mientras que los aparatos de uso doméstico retrocedieron 23,6%, según el organismo estadístico. Otros sectores que permanecieron debajo del promedio fueron productos de caucho y plástico, con 44,8%; productos textiles, con 44,1%; productos del tabaco, con 50,2%; y edición e impresión, con 59,8 por ciento.

La industria avanzó en septiembre

La producción manufacturera mostró una suba de 0,7% en septiembre frente a agosto, según la medición desestacionalizada del Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero. Pese a ese avance mensual, el sector permaneció 1,8% por debajo del nivel registrado en septiembre de 2025 y terminó el tercer trimestre con una contracción en relación con el período anterior.

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La serie desestacionalizada excluye elementos que se repiten en determinados meses, entre ellos la cantidad de jornadas laborales y los cambios habituales del ciclo productivo. Desde esa perspectiva, el resultado del noveno mes representó un rebote luego de las caídas previas.

No obstante, otros indicadores reflejaron un escenario menos favorable. La serie tendencia-ciclo, que reduce las variaciones transitorias para identificar el desempeño estructural de la actividad, descendió 0,4% respecto de agosto. Así, el incremento mensual no alcanzó para modificar la trayectoria descendente de la industria.

En términos interanuales, el IPI manufacturero retrocedió 1,8% durante septiembre. Entre enero y septiembre, la producción industrial acumuló una baja de 2,6% frente al mismo tramo de 2025.

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De las 16 divisiones que integran el indicador, 10 registraron descensos respecto de septiembre del año pasado. Maquinaria y equipo tuvo el mayor aporte negativo, con una contracción de 26,8 por ciento. Le siguieron otros equipos, aparatos e instrumentos, que cayó 22,0%, y prendas de vestir, cuero y calzado, con una disminución de 5,3 por ciento.

También presentaron variaciones negativas la fabricación de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, con una baja de 3,5%; muebles y colchones, junto con otras industrias manufactureras, que retrocedieron 4,9%; productos de metal, con 4,0%; e industrias metálicas básicas, con 1,1 por ciento.

La refinación de petróleo, coque y combustible nuclear disminuyó 0,8%, mientras que alimentos y bebidas cedió 0,1%. Los productos de tabaco, en tanto, registraron una caída de 6,5%.

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Las seis divisiones restantes mostraron alzas interanuales y moderaron el resultado negativo del índice general. Sustancias y productos químicos aumentó 3,9%, en tanto que madera, papel, edición e impresión creció 6,4 por ciento.

A su vez, la producción de minerales no metálicos avanzó 5,1%; otro equipo de transporte, 11,0%; productos de caucho y plástico, 1,7%; y productos textiles, 2,0 por ciento.

Los datos de septiembre dejaron un repunte puntual en la comparación mensual, pero una baja tanto en la medición interanual como en el acumulado de los primeros nueve meses. El retroceso de la serie tendencia-ciclo indicó, además, que la recuperación todavía no se consolidó como un cambio sostenido en la actividad fabril.

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