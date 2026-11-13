El argentino Thiago Tirante derrotó a Alejandro Tabilo en Estocolmo y jugará por primera vez una final ATP

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Thiago Tirante atraviesa el mejor momento de su carrera y este viernes, en Estocolmo, alcanzó un nuevo logro: derrotó a Alejandro Tabilo por 7-5 y 7-6 (1) y se clasificó por primera vez para una final del circuito ATP.

El tenista platense, ubicado en el puesto 51 del ranking, se impuso en uno de los duelos de semifinales ante el chileno, número 31° del mundo y cuarto preclasificado, en una hora y 46 minutos. Así quedó a un paso de conquistar su primer título en el máximo nivel. Su rival en la definición será Taylor Fritz (10°), primer favorito y quien eliminó al italiano Lorenzo Musetti (25°) por 6-4 y 6-2.

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Tirante marcó la diferencia en los momentos importantes del partido y construyó un triunfo inobjetable. El servicio volvió a ser una de sus principales armas del argentino. Conectó 14 aces y ganó el 90% de los puntos (36 de 40) que disputó con su primer saque.

La victoria tuvo un significado especial para el platense, que había alcanzado anteriormente tres semifinales ATP, pero nunca había conseguido llegar al partido decisivo de una competencia del circuito mayor. Las instancias previas habían sido en Bastad 2024 y Houston 2026, ambas sobre polvo de ladrillo. En Estocolmo, sobre cancha dura y bajo techo, logró superar por primera vez esa barrera y se aseguró la posibilidad de disputar una final en una superficie diferente.

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“Fue un partido muy cerrado que se definió por detalles. Creo que lo hice bien, tanto con el saque como con la devolución. Estuve muy sólido desde el fondo de la cancha, estuve muy rápido y me pude recuperar bien de ayer”, analizó Tirante en declaraciones a la ATP luego del encuentro.

Y amplió: “Estoy orgulloso de mí, orgulloso de mi equipo y de lo que vengo logrando poco a poco, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Esto es una caricia al alma, una caricia al corazón. Se ven reflejadas todas las cosas que vengo haciendo y trabajando desde hace mucho tiempo”.

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Thiago Tirante atraviesa el mejor momento de su carrera (Crédito: Reuters)

La clasificación a la final es otro hito de una temporada que, para Tirante, ya era difícil de olvidar. El tenista de 25 años alcanzó en 2026 el mejor ranking de su carrera, cuando llegó al puesto 42 en agosto. Tras comenzar el año fuera del Top 100, acumuló buenas actuaciones hasta que, en el Masters 1000 de Cincinnati, logró ante Novak Djokovic -por entonces, número 5 del mundo- la victoria más importante de su vida.

Fue, además, su tercer éxito del año ante un rival del Top 10: previamente había superado al estadounidense Ben Shelton (9° entonces, hoy 4°) en el ATP de Houston y al propio Taylor Fritz (número 8 entonces, hoy 10) en el Masters 1000 de Montreal. En el medio, le ganó al italiano Flavio Cobolli (estaba 12° en aquel momento y hoy es el 6° del mundo) en el Masters 1000 de Roma. Todos triunfos ante rivales del primer eslabón de la élite y en escenarios importantes.

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Thiago Tirante sacó provecho de una de sus principales armas: el saque (Crédito: REUTERS/Ana Beltrán)

En Estocolmo, el argentino había comenzado su recorrido con un triunfo ante el español Jaume Munar (70°) por 7-6 (3) y 6-3. Luego se benefició de la baja de su compatriota Tomás Etcheverry (29°), quien no pudo presentarse en los octavos de final por una lesión en el sóleo izquierdo. En los cuartos de final, tuvo que afrontar un exigente encuentro ante el kazajo Alexander Shevchenko (107°), al que venció por 7-6 (5), 6-7 (5) y 6-3, después de dos horas y 49 minutos de juego.

El recorrido le permitió llegar a la semifinal con confianza. Tirante aprovechó la oportunidad y este sábado, desde las 09:00 (hora de la Argentina) y con transmisión de la plataforma de streaming Disney+, irá por su primer título ATP. “Va a ser un partido muy difícil. Creo que voy a tener muchas más chances si hago mi juego. Ojalá pueda estar al nivel que vengo jugando y concentrarme en mis cosas”, palpitó.

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El ATP de Estocolmo reparte 723.435 euros en premios y el ganador sumará 250 puntos para el ranking.